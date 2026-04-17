Max Verstappen stond in het theater Amsterdam met Viaplay voor zijn eenmalige theatershow: Een Avond met Max Verstappen. De Nederlander heeft de Grand Prix van Zandvoort drie keer gewonnen – in 2021, 2022 én 2023. Deze weekenden ervaarde hij intens, maar hij kijkt er wel mooi op terug. “De druk staat er dan natuurlijk op, maar je ziet iedereen juichen en blij”, aldus Verstappen.

In het theater in Amsterdam vertelde Max Verstappen dat Zandvoort altijd uniek is en dat veel andere circuits het na proberen te doen, maar dat dat niet altijd lukt. “Een paar promoters hebben het overgenomen en je ziet nu dat ze het overal proberen na te doen, maar dat lukt niet altijd. Het land moet namelijk wel meedoen”, vertelde Verstappen in gesprek met Viaplay tijdens zijn Een Avond met Max Verstappen.

‘De druk is heel hoog’

Ondanks het unieke gevoel in Zandvoort, blijft de druk hoog voor de viervoudig wereldkampioen. “De druk staat er dan natuurlijk ook op. In 2021 was er een titelgevecht en dan is de druk heel hoog. We (het team, red.) hebben het zo goed mogelijk proberen af te schermen, ervoor zorgen dat je er niet te veel mee bezig bent. Dus je probeert rustig en gefocust te blijven in de auto, maar ik merk het wel en vind het mooi. Je wilt dat je het goed doet en gelukkig kwam het goed”, vertelde Verstappen.

De Grands Prix van Zandvoort ervaarde de Nederlander als intens, maar hij kijkt er heel mooi op terug, ondanks de druk. “Je ziet het het hele weekend. Elke keer als je over de streep gaat met de snelste ronde. Iedereen juicht en is blij. Je herkent de liedjes en de monteurs hebben geen idee wat er aan de hand is, maar die genieten er wel van. Het team vindt het ook mooi”, gaf de Nederlander met een glimlach aan. “Ik hoop tegen de tijd, dat mijn auto in Zandvoort beter is. Ik ga absoluut genieten van het weekend én van de fans. Het blijft uniek om mee te maken.”

‘Emotioneel’

Met zijn eerste overwinning in Zandvoort – 2021 – was hij emotioneel en dat kwam mede dankzij zijn familie. Zo had hij zijn oma en tante bij zich. “Sommige mensen van mijn familie die ik niet zo heel vaak zie, zoals mijn oma en mijn tante, waren daar. Mijn oma werd ook heel emotioneel en dat zijn hele mooie momenten als familie. Je waardeert de momenten waar je familie bij is meer. Als achttien-, negentienjarige ben je blij als je hebt gewonnen, maar als je ouder wordt sta je meer stil bij je familie”, aldus Verstappen.

