Max Verstappen kan voor de vijfde keer op rij kampioen worden tijdens de GP van Abu Dhabi. De Nederlander heeft de afgelopen maanden een gigantische opmars gemaakt in het kampioenschap. Na overtuigende zeges in Las Vegas en Qatar staat hij nog maar twaalf punten achter koploper Lando Norris. Ook Oscar Piastri – die zestien punten toegeeft op zijn teamgenoot – is nog altijd in de race. Lees hier wat Verstappen moet doen om zijn titel te prolongeren!

Na de Dutch GP op Zandvoort, de eerste race na de zomerstop, stond Max Verstappen nog 104 punten achter WK-leider Oscar Piastri. Toch wilden kenners, onder wie zijn rivalen uit Woking, de Nederlander nog niet afschrijven. Aan de vooravond van de seizoensfinale blijkt waarom: de regerend kampioen heeft Piastri inmiddels ingehaald en hoeft nog maar twaalf punten goed te maken om opnieuw de titel te veroveren. Maar wat moet Max Verstappen concreet doen om kampioen te worden in Abu Dhabi?

Hoe wordt Max Verstappen kampioen in Abu Dhabi?

De overwinning van Verstappen in Qatar was zijn zevende van het seizoen, waarmee hij op gelijke hoogte kwam te staan met beide McLaren-coureurs. Alle drie strijden in de slotrace nog om het kampioenschap. Norris gaat momenteel aan kop met 408 WK-punten, Verstappen en Piastri volgen op respectievelijk twaalf en zestien punten. De opdracht voor de Red Bull-coureur is overzichtelijk: hij moet meer dan twaalf punten inlopen op Norris. Dat gebeurt in de volgende scenario’s:

Verstappen wint, Norris finisht op P4 of lager

Verstappen wordt tweede, Norris finisht op P8 of lager, Piastri wint niet

Verstappen wordt derde, Norris finisht op P9 of lager, Piastri wint niet

Lando Norris heeft op zijn beurt genoeg aan een derde plaats om voor het eerst wereldkampioen te worden, ongeacht waar zijn rivalen eindigen.

