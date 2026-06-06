Na een crash in de eerste vrije training heeft Isack Hadjar zich als vijfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Monaco. Hadjar is best positief na zijn kwalificatie, vooral terugkijkend naar zijn crash. Toch had hij gehoopt op iets meer. “Ik had gehoopt dat ik in de top drie zat”, aldus Hadjar.

Isack Hadjar zal de race van Monaco starten vanaf de vijfde positie. De Fransman is tevreden met zijn resultaat, maar toch had hij gehoopt op meer. “Ik ben onder de indruk van de comeback. Ik ben gisteren gecrasht en in de vrije trainingen daarna had ik het erg moeilijk met de auto. Om vijfde te zijn is erg goed, maar we hadden geen goede opbouw in het derde gedeelte van de kwalificatie”, vertelt Hadjar in de paddock in Monte Carlo.

Toch hoopt Hadjar op een positief resultaat morgen voor Red Bull. Op de vraag of het team blij zou zijn met twee auto’s in de top vijf, gaf hij aan dat het inderdaad een mooi resultaat zou zijn: “Het zou goed zijn om punten te behalen, wij allebei. Ook al had ik gehoopt dat ik in de top drie zat.”

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