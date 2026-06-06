Het is zo’n anderhalf uur na de kwalificatie, de internationale mediaverplichtingen zijn achter de rug en dus snel ervandoor? Nee, de oprecht blije Max Verstappen neemt graag nog even de tijd om in alle rust vooruit te blikken op de race van zondag en zijn licht te laten schijnen op de komende tijd. “Ik ben verrast, maar laten we nog niet te vroeg juichen.”

Zelfs na alle plichtplegingen kon Verstappen er zaterdagavond zelf nog altijd niet echt bij; hoe kon het toch dat hij zó dichtbij pole position kwam met de RB22? “Tja, ik ben nog steeds verrast dat we meededen voor pole. We hebben wel wat aangepast, maar die aanpassingen waren nou ook weer niet zo groot.”

Rijk rekenen

Wat meehelpt bij de prestatie is de manier waarop coureurs in Monaco op het kleine stratencircuit in de rondte kunnen rijden met deze nieuwe auto’s. Even niet of nauwelijks denken aan energiemanagement; eindelijk. Verstappen knikt instemmend. “Het is véél natuurlijker rijden. Je kunt je normale ding doen, hoe je schakelt en hoe je op het gas gaat. Heerlijk.”

Het puike resultaat in de kwalificatie, de vermoedelijke tweede podiumplek op rij en wie weet misschien wel een stunt in de vorm van winst; het lijkt de bevestiging dat Red Bull op de goede weg is. Enerzijds wel, erkent de Nederlander. Maar anderzijds houdt hij een slag om de arm.

“De laatste tijd gaat het al wel beter, maar we hebben nu ook vooral op circuits gereden met langzame bochten. In Barcelona wacht volgende week een echte test, want daar heb je ook wel snelle bochten. Dus we moeten ook niet te vroeg gaan juichen nu.”

P2 in race?

Verstappen vergeet namelijk niet waar Red Bull Racing vandaan komt, begin dit seizoen ging het immers een stuk minder goed. “Eerst waren we blij als we Q3 haalden, op een gegeven moment deden we weer mee in de top-zes en nu zijn misschien sommige mensen in het team al teleurgesteld dat je de pole niet pakt. Ik niet hoor, je moet realistisch zijn: dit is gewoon een heel goed resultaat voor ons.”

En hoe zit dat in de race op zondag? Verstappen wil uiteraard winnen. “Maar als we sowieso de tweede plaats vast kunnen houden, zou ik ook daar nu alvast voor tekenen.”

De P2 in de kwalificatie betekent in elk geval niet dat hij zomaar Kimi Antonelli kan inhalen. Misschien bij de start, maar inhalen is en blijft lastig, vertelde hij eerder op de avond al in de persconferentie.

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