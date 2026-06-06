Als Max Verstappen in Monaco zondag vanaf P2 kans wil maken op de zege, zal hij vermoedelijk bij de start moeten toeslaan. “Want inhalen is hier lastig, ook met deze smallere auto’s”, vertelt de Nederlander tijdens de persconferentie in het prinsdom.

Slechts 43 duizendsten scheidden hem en Kimi Antonelli, de man die zondag vanaf pole vertrekt. Achter de Italiaanse leider van het wereldkampioenschap mag Verstappen proberen de eerste zege van het seizoen te boeken. Dat hij daarop in Monaco überhaupt kans maakt, had hij zelf de afgelopen dagen niet durven dromen. “Voor de kwalificatie ging het in de derde vrije training bijvoorbeeld helemaal niet zo goed. Vrijdag liep het goed, maar starten op de voorste rij had ik niet verwacht.”

Inhalen

Winnen zou de ultieme stunt zijn. Maar inhalen in Monaco is en blijft moeilijk, denkt Verstappen. “Lastig, zelfs met deze iets smallere auto’s”, klonk het in de persconferentie. Dus moet het bij de start gebeuren? Ja, zou je denken. Verstappen: “Maar het starten is dit jaar moeilijker om voorelkaar te krijgen. Daar moeten we goed naar kijken, want ik heb ook twee snel startende auto’s achter me (Ferrari’s, red.)”

Hoe het ook zij, een goed weekend is het sowieso. Ook door de nieuwe auto’s. Dat Verstappen daar juist vaak kritisch op is, ligt aan het motorreglement. “Voor het chassis vind ik het qua regels helemaal niet zo slecht. De auto’s zijn smaller en je hebt beter zicht op de voorbanden.”

Dat is juist op het kleine stratencircuit van Monaco een voordeel, teriwijl het ook qua negatieve invloeden van het nieuwe motorenreglement meevalt. Of zoals polesitter Antonelli Verstappen bijviel: “Je hoefde de batterij niet te managen in de outlap. Dit was dus een kwalificatie waarin je weer eens alleen hoefde te denken aan zo hard mogelijk rijden.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.