Max Verstappen was zeer te spreken over de tweede startplek in de Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen start tijdens de race op zondag achter Kimi Antonelli. Tussen de jonge Italiaan en de Nederlander scheelde het drieënveertig duizendste. “Ik had hiervoor getekend”, aldus Verstappen.

Max Verstappen start voor de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede positie achter Kimi Antonelli en voor Lewis Hamilton. Het was nog tot het einde spannend of Verstappen of Antonelli de pole ging pakken. “Als je mij gisteren had verteld dat ik zou kwalificeren op de eerste rij, dan had ik ervoor getekend. We hadden vanochtend wat problemen met de auto en om dan nu hier te staan is erg positief”, vertelt Verstappen na de kwalificatie in Monaco.

Over de kwalificatie zegt Verstappen het volgende: “Ik ben erg blij hoe de kwalificatie ging als je kijkt naar de muren en het verkeer. Deze auto’s zijn anders om mee te rijden dan de jaren ervoor, maar om hier nu voluit te kunnen rijden dan is dit erg positief. Laten we kijken hoe we morgen starten, want ik heb twee snelle auto’s achter mij, maar het was een goede dag.”

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