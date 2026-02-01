In 2026 reist de Formule 1, voorlopig, voor het laatst af naar Zandvoort. Na zes edities sinds de terugkeer in 2021 stopt de Dutch GP er alweer mee. Een van de redenen voor het einde van de Nederlandse Grand Prix was de financiële onzekerheid mocht het evenement steeds minder bezoekers trekken. Nu blijkt dat de organisatie wel twintig miljoen euro aan reserves uitkeerde aan de aandeelhouders.

De Dutch GP in Zandvoort staat in 2026 voorlopig voor het laatst op de Formule 1-kalender. Slechts vijf jaar nadat de Grand Prix in 2021 voor het eerst in 36 jaar weer terugkeerde in de koningsklasse valt het doek. De organisatie van het evenement kwam steeds tot stand zonder overheidssubsidie. De financiële onzekerheid die daarmee gepaard ging, was uiteindelijk ook – naast de angst voor een terugnemend aantal bezoekers – reden om met de Grand Prix na 2026 te stoppen.

Twintig miljoen euro

“Drie dagen op rij een uitverkocht huis is voor ons noodzakelijk om rendabel te draaien”, vertelde directeur Robert van Overdijk tegenover de NOS. “Dat lijntje is dun. Een eenmalige dip is niet zo erg, maar we kunnen het ons niet permitteren structureel minder bezoekers te trekken.” In 2024 kostte het organiseren van de Grand Prix rond de 70 miljoen euro. De reserves bedroegen echter aan het einde van het jaar slechts 3,8 miljoen euro. Dat meldt RTL Z. Het medium kon de jaarstukken inzien, en zag hoe datzelfde jaar de aandeelhouders zichzelf een winstuitkering hebben gegeven van 20 miljoen euro. Het gaat hierbij om een groot deel van de financiële buffer van de Dutch GP.

Volgens een woordvoerder van de Dutch Grand Prix is de dividenduitkering naar verhouding klein. “Over het ondernemersrisico: De dividenduitkering, die pas voor het eerst is uitgekeerd, staat in het niet bij de jaarlijkse kostenbegroting en de risico’s die de Dutch Grand Prix organisatie daarbij loopt.” Op de vraag van RTL Z of 20 miljoen extra, op een evenement dat zo’n 70 miljoen euro kost, niet juist een gezonde buffer zou zijn, antwoordt de organisatie: “Die kosten zijn per editie en het dividend is over alle edities tot en met 2024.” De organisatie wil niet zeggen of er ook over het jaar 2025 weer dividend is uitgekeerd.

