De FIA heeft de maximaal toegestane snelheid in de pitstraat tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore verhoogd. De afgelopen jaren mochten coureurs niet harder dan zestig kilometers per uur in de pitstraat van het Marina Bay Street Circuit, maar tijdens het aankomende weekend is deze snelheid verhoogd naar tachtig kilometer per uur. Het bestuursorgaan hoopt zo meerdere strategieën uit te lokken tijdens de race. Het is na de Dutch GP de tweede Grand Prix waar de FIA de regelwijziging doorvoert.

De maximale snelheid in de pitstraat voor de GP Singapore was eerder zestig kilometer per uur, vanwege de beperkte ruimte in de pits. De FIA verhoogde de maximale snelheid voor deze editie van de nachtrace pas nadat de pitstraat een meter wijder was gemaakt. Het bestuursorgaan hoopt echter met het verhogen van de maximale snelheid dat teams verschillende strategieën zullen overwegen voor het hoofdnummer op zondag.

Zandvoort

De hogere snelheid in de pitstraat zorgt er namelijk voor dat coureurs minder tijd kwijt zijn tijdens een pitstop, en maakt daardoor een tweestopper aantrekkelijker. Eerder voerde de FIA al een vergelijkbare maatregel in voor de Dutch GP op Zandvoort. Ook toen werd de maximale snelheid verhoogt van zestig naar tachtig kilometer per uur. De race werd echter onderbroken door meerdere safety car-periodes, waardoor de effectiviteit van de regelwijziging niet kon worden gemeten.

