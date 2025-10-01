Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht niet dat Red Bull in Singapore een herhaling van het rampweekend in Hongarije staat te wachten. Max Verstappen kon op de Hungaroring nog net twee WK-punten pakken voor het team, terwijl McLaren-rivaal Lando Norris er met de winst vandoor ging. Hoewel Mekies het nog ‘onmogelijk’ vindt om te voorspellen of Verstappen in Singapore wel meedoet om de zege, weet hij wel: ‘Het wordt zeker niet als Boedapest’.

Na de twee dominante zeges van Max Verstappen in de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan lijkt de rampzalige GP Hongarije voor Red Bull alweer uit een ver verleden. Terwijl de Nederlandse wereldkampioen op de Hungaroring negende werd, kwam Yuki Tsunoda niet hoger dan een zeventiende plaats. Hoewel het Marina Bay Street Circuit een heel ander circuit is dan de racebanen in Monza en Bakoe – het circuit in Singapore eist maximale downforce van de auto’s – ziet teambaas Laurent Mekies geen reden tot paniek, en zeker geen reden tot herhaling van Hongarije.

“We kunnen wel zeggen dat we zeker wat meer performance uit de auto hebben gekregen sinds de Grand Prix in Boedapest”, vertelt Mekies aan de media in Bakoe. “Ik verwacht niet dat Singapore een herhaling wordt van Boedapest, ik heb zeker meer vertrouwen. Gaat het genoeg zijn om mee te doen om de zege? Dat is om eerlijk te zijn onmogelijk om te zeggen. Maar het wordt zeker niet als Boedapest.” Terwijl Verstappen op de Hungaroring maar net de top-tien haalde, reed Lando Norris meer dan 72 seconden voor de Nederlander als eerste over de finishlijn.

Eisen Singapore

Mekies weet echter wat Red Bull in Singapore moet doen om een herhaling te voorkomen. “Als je naar Singapore gaat, moet je je afstellingen een beetje aanpassen”, legt de Fransman uit. “Je behoudt de langzame bochten, maar je gaat voor maximale downforce. We hebben behoorlijk wat moeite gehad in Boedapest, en zelfs al vóór Boedapest. Bovendien is Singapore een veel warmere baan, en we weten hoe gevoelig we voor dit aspect zijn. Maar dat is niet alleen bij ons het geval, maar bij bijna het hele veld.”

