Keert Alexander Albon terug naar Red Bull? Volgens de laatste geruchten is de Brits-Thaise coureur voor de Thaise aandeelhouder van het team – Chalerm Yoovidhya – zeker kandidaat om weer teamgenoot van Max Verstappen te worden. Mocht Albon inderdaad kans maken op een stoeltje bij het Oostenrijkse team, dan lijkt het einde van de Red Bull-carrières van Yuki Tsunoda en Liam Lawson nabij.

Alexander Albon reed in 2019 en 2020 al anderhalf seizoen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De coureur leverde toen niet de gewenste resultaten. Albon haalde in zijn tijd bij de Oostenrijkers één keer het podium, tijdens de Grand Prix van Toscane 2020. Verstappen pakte in diezelfde tijd vijftien keer een podiumplaats. Albon moest daarom eind 2020 plaatsmaken voor Sergio Pérez, en vertrok zelf in 2022 naar Williams. De Brits-Thaise coureur leefde helemaal op bij het achterhoedeteam, en haalde dit seizoen tot nu toe zelfs zeventig van de in totaal 101 WK-punten voor de Britse renstal binnen.

Ook Red Bull ziet de opleving van Albon, en zou volgens F1-Insider weer interesse hebben om de coureur naar de Red Bull-familie terug te halen. En dat heeft naast de prestaties van de coureur naar verluidt ook te maken met zijn Thaise roots. De moeder van Albon is Thais, en de coureur rijdt in de Formule 1 ook onder de Thaise vlag. Volgens Motorsport Italia is dit de reden waarom Red Bull in gesprek is met Albon. Chalerm Yoovidhya, Thaise aandeelhouder van Red Bull, zou zelfs bereid zijn om een flinke transfersom aan Williams te betalen om zijn landgenoot bij het team binnen te halen. Albon heeft namelijk nog tot eind 2027 een contract bij het Britse team.

Tsunoda en Lawson

Mocht Albon inderdaad terugkeren bij Red Bull, dan is dat slecht nieuws voor Yuki Tsunoda en Liam Lawson. De Japanner zit al enige tijd op de schopstoel, vanwege zijn tegenvallende resultaten bij het Oostenrijkse topteam. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar maakt ondertussen wel indruk, zeker toen hij in Zandvoort onverwacht naar het podium reed. Bij een eventuele terugkeer van Albon naar Red Bull is de verwachting dat Hadjar sowieso mag blijven, terwijl de toekomst van Liam Lawson bij Racing Bulls ook nog onzeker is.

