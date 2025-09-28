Alex Albon weet als geen ander hoe het is om in het stoeltje van Yuki Tsunoda bij Red Bull te zitten. De Williams-coureur hield het zelf anderhalf seizoen vol bij de Oostenrijkers, waar hij het eveneens moest afleggen tegen Max Verstappen. Nu hij Tsunoda in de afgelopen Grands Prix ook zag worstelen bij het team, wil Albon hem een hart onder de riem steken.

Tsunoda promoveerde in april van zusterteam Racing Bulls naar Red Bull, maar worstelt sindsdien met de complexe RB21. Net als zijn voorgangers, van Pierre Gasly tot Alex Albon en van Sergio Pérez tot Liam Lawson, bevindt hij zich in de schaduw van Max Verstappen. Albon, die halverwege 2019 het stoeltje van Gasly erfde, weet hoe zwaar het is om bij Red Bull te slagen. Zijn tijd bij het team kwam in 2020 ten einde, maar de lessen die hij heeft geleerd, geeft hij nu door aan Tsunoda.

‘Verstappen is misschien wel de beste ooit’

“Ik leef met hem mee, want ik zie heel duidelijk wat er gebeurt”, aldus Albon in een podcast van de BBC. “Toen ik zelf bij Red Bull werkte, had ik pas zes maanden in de Formule 1 geracet”, herinnerde hij zich. “Achteraf besefte ik pas in wat voor lastig parket ik zat. Ik had een auto waar ik me niet prettig bij voelde, en ik miste de ervaring om mezelf uit die situatie te redden. Natuurlijk vond ik het lastig, maar ik miste ook gewoon het niveau en de volwassenheid om daar mee om te gaan. Dat zie ik nu weer, en ik begrijp die gevoelens”, doelde Albon op Tsunoda.

LEES OOK: Steiner denkt dat Red Bull ‘beter af’ is zonder Horner: ‘Laurent is een goede leider’

De Brits-Thaise coureur legde uit dat hij nauw contact houdt met de Japanner en hem probeert te helpen waar mogelijk. “Ik spreek Tsunoda veel en probeer hem op alle mogelijke manieren te helpen”, vervolgde Albon. “We hebben een geweldige relatie en ik hou echt van Yuki. Maar het is moeilijk”, gaf hij toe. Het grootste obstakel voor Tsunoda blijft natuurlijk Verstappen, die volgens Albon over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt. “Hij (Verstappen, red.) is misschien wel de beste coureur ooit in de Formule 1″, aldus de Williams-coureur. “Ik weet dat dat nogal een gewaagde uitspraak is, maar ik meen het echt. Hij bestuurt een auto waar hij eigenlijk helemaal niet comfortabel mee is, en ik denk dat hij veel problemen weet te verbergen. Daardoor kan hij de auto eigenlijk altijd goed besturen.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.