Günther Steiner ziet hoe Red Bull ‘beter af’ is zonder Christian Horner als teambaas. De Brit moest afgelopen juli het veld ruimen voor Laurent Mekies, en volgens Steiner is het sindsdien een stuk kalmer bij de Oostenrijkers. ‘Laurent is een goede leider, en erg kalm’, prijst Steiner de Franse opvolger van Horner.

Christian Horner kreeg vlak na zijn thuisrace, de GP Groot-Brittannië, te horen dat zijn dagen als Red Bull-teambaas geteld waren. De Brit moest plaatsmaken voor Laurent Mekies, die op dat moment nog aan het roer stond bij zusterteam Racing Bulls. Inmiddels heeft de Fransman vijf raceweekenden als teambaas bij de Oostenrijkers erop zitten. Oud-teambaas Günther Steiner snapt wel dat Red Bull voor Mekies heeft gekozen.

LEES OOK: Alonso moedigt Verstappens GT3-debuut op de Nordschleife aan: ‘Hij moet Le Mans ook doen’

Volgens Steiner is Red Bull namelijk ‘beter af’ met Mekies aan het roer in plaats van Horner. “Voor de aanstelling van Mekies was er iedere week wel weer een ander nieuwsverhaal over het team”, vertelt de Italiaan in de Red Flags-podcast. “Ze konden het allemaal niet goed met elkaar vinden. En nu lijken ze juist weer goed met elkaar te kunnen samenwerken. Ik denk dat Red Bull beter af is zonder Horner.”

‘Red Bull is beter af’

Ondanks dat volgens Steiner de kalmte in het team is teruggekeerd onder Mekies, denkt hij niet dat de Fransman de reden is voor de recente opmars van de renstal. Max Verstappen won in recente weken de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. “Ik schrijf de resultaten van de laatste twee races niet toe aan het vertrek van Christian”, verduidelijkt de Oud-Haas-teambaas. “Ik schrijf het gewoon toe aan het feit dat er ontevredenheid was, maar dat was al anderhalf jaar zo in het team. En nu lijkt het vrij soepel te verlopen. Laurent is een goede leider, en erg kalm. Hij speelt geen politieke spelletjes, hij doet gewoon zijn werk. Red Bull is daarom zeker niet slechter af, ze zijn beter af.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.