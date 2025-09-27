Fernando Alonso is een groot voorstander van Max Verstappens uitstapjes naar het GT-racen op de Nürburgring. De Nederlander maakt dit weekend zijn debuut in de GT3 op de Nordschleife, en kwalificeerde voor zijn allereerste GT3-race op de Duitse baan als derde. Volgens Alonso is het voor een coureur ‘erg leuk’ om andere raceklassen uit te proberen. ‘Het is leuk om weer vanaf nul te beginnen’, legt de Spanjaard uit.

Twee weken na het behalen van zijn Nürburgring-licentie staat Max Verstappen dit weekend alweer aan de start van zijn eerste endurance-race in een GT3-bolide op de beruchte ‘Groene Hel’. Ook Fernando Alonso heeft zich wel eens aan een uitstapje naar het endurance-racen gewaagd, en dat betaalde zich in 2018 en 2019 uit in winst op de meeste beroemde race in de klasse: De 24 Uur van Le Mans.

LEES OOK: Wint Max Verstappen in de GT3 op de Nordschleife? Kijk via deze stream!

Alonso werd in Bakoe gevraagd naar de beslissing van Verstappen om ook buiten de Formule 1 te racen. “Dat is meer een vraag voor hem, maar het is erg leuk dat hij andere raceklassen uitprobeert”, vertelt de tweevoudig wereldkampioen. “Je gaat dan naar onbekend terrein, en er zijn daar coureurs met veel meer ervaring dan jij. Ze kennen de verschillende racelijnen in natte omstandigheden, op de interns en in droge omstandigheden. Ze kennen al de strategieën en procedures. Er komt zoveel kijken bij zo’n nieuw avontuur. Het is leuk om weer vanaf nul te beginnen.”

Le Mans

Alonso snapt wel dat Verstappen ook aan de GT-klasse meedoet. “Ik denk dat je de beste races en de meest prestigieuze races ter wereld wilt winnen. Misschien is dat voor hem volgend jaar de 24 Uur van Nürburgring. Ik denk dat hij Le Mans, Sebring of wat hij ook in zijn hoofd heeft ook moet doen, en hetzelfde geldt voor alle beste races ter wereld.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.