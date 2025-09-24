Max Verstappen keert twee weken na het behalen van zijn Nürburgring-licentie alweer terug naar de Nordschleife. De Nederlander neemt in zijn vrije weekend tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore deel aan zijn eerste endurance-race in een GT3-bolide, samen met teamgenoot Chris Lulham namens Emil Frey Racing. Tijdens zijn eerdere race op de ‘Groene Hel’ mocht Verstappen alleen achter het stuur van een GT4-auto plaatsnemen. Lees hier alvast waar je zijn stint kan volgen!

Aanstaande zaterdag vindt op de Nürburgring Norschleife de negende race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) plaats. Max Verstappen neemt dan weer deel aan een race van vier uur op de ‘Groene Hel’. Het weekend na zijn zegetocht op de straten van Bakoe kruipt Verstappen ditmaal achter het stuur van een Ferrari 296 GT3. In tegenstelling tot de Porsche 718 Cayman GT4 waarin de Nederlander zijn debuutrace op de Nürburgring reed, is dit geen teruggeschroefde bolide. De wereldkampioen heeft namelijk inmiddels zijn licentie voor de Nordschleife binnen, en mag nu in de topklasse meerijden.

In het weekend van 27 september vindt de zogenoemde Barbarossa-Preis plaats op de Nordschleife. De race maakt deel uit van de voorbereiding op de 24 Uur van de Nürburgring. Eerder zei Red Bull-adviseur Helmut Marko al dat Verstappen vanuit het Formule 1-team toestemming heeft om aan deze race mee te doen. “De Nürburgring en de Nordschleife fascineren iedere racer”, vertelde de Oostenrijker aan RTL Duitsland. “Op een moment dat onze auto niet competitief was, was dit zijn grote passie. Nu werken beide samen.”

‘Kan niet wachten’

Max Verstappen kijkt in ieder geval alvast uit naar zijn tweede race op de beroemde Duitse baan. “Het is mijn passie om ook dit soort GT3-races te rijden. Ik kan niet wachten!”, zegt Verstappen via Verstappen.com. “Ik ben gepassioneerd door racen, ook buiten de Formule 1. Elke ronde op de Nordschleife is een andere ervaring. De sfeer is ook erg goed en er zijn veel endurancefans aanwezig. Het is mijn hobby om in andere categorieën dan de Formule 1 te racen. Mijn droom is om uiteindelijk deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife.”

Voordat het zover is, staat dus eerst nog ronde negen van de NLS op het programma. Het officiële YouTube-kanaal van de Nürburgring biedt gratis livestreams aan van alle races, waardoor ook Verstappen-fans dit weekend niks van de actie hoeven te missen. Het verslag van de race op zaterdag begint om 11:15 uur, Nederlandse tijd.

Waar Nürburgring-race van Max Verstappen kijken?



