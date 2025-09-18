Max Verstappen heeft zijn A-licentie voor de Nordschleife Nürburgring gehaald. Terwijl de meeste Formule 1-coureurs genoten van een weekendje vrij, doorging de Nederlander het hele proces om zijn startbewijs voor het Duitse circuit, dat ook bekendstaat als de ‘Groene Hel’, te behalen. Veel kenners, waaronder adviseur Helmut Marko, snapte niet waarom een viervoudig wereldkampioen zoveel stappen moest doorlopen voordat hij aan races op de Nürburgring mag meedoen. Verstappen zelf toont echter begrip voor de regels van de Deutscher Motor Sport Bund.

“Het belangrijkste was om mijn licentie te halen, dus ik moest die race in een teruggeschroefde GT4-auto doen”, blikt Max Verstappen in Bakoe nog een keer terug op zijn weekend op de Nordschleife. “Dat is natuurlijk niet de leukste auto om mee te rijden, maar je leert nog steeds enorm veel van zo’n dag. Zoals het omgaan met de verschillende weersomstandigheden en hoe het is om als langzamere auto tussen het verkeer te rijden. Ik probeerde gewoon uit de problemen te blijven, en uiteindelijk is een rondje op de Nordschleife altijd leuk. Het is ook mijn hobby om in raceklassen buiten de Formule 1 te rijden.”

‘Regels zijn regels’

Verstappen doorliep het hele proces om de felbegeerde A-licentie voor de Nürburgring binnen te halen, inclusief een paar oefenrondjes achter een instructeur en een race in een zwaardere auto met 125 pk minder dan de reguliere bolides. Red Bull-adviseur Helmut Marko bestempelde het hele systeem als ‘verschrikkelijk bureaucratisch’, maar de viervoudig wereldkampioen had er zelf niet zoveel moeite mee.

“Ze waren heel behulpzaam”, vertelt Verstappen over de organisatie achter het uitgeven van de licenties voor de Nordschleife, de Deutscher Motor Sport Bund (DMSB). “Ze lieten alles zo soepel mogelijk verlopen. Het is natuurlijk beter om een rondje over het circuit te rijden en tegelijkertijd wat uitleg te krijgen, dan in een klaslokaal te zitten”, geeft de Nederlander een voorbeeld van hoe de DMSB de Formule 1-kampioen toch een beetje tegemoetkwam. “Het circuit is ook niet helemaal nieuw voor mij, ik heb al duizend keer over het circuit gereden (in de simulator, red.) en al getest eerder in het jaar. De regels zijn echter de regels, en daar moest ik me aan houden. Maar tegelijkertijd waren ze ook heel flexibel. Volgens mij ging het uiteindelijk heel goed.”

