Max Verstappen heeft indruk gemaakt op zijn instructeur op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander deed zaterdag mee aan een NLS-race (Nürburgring Langstrecken-Serie) op het Duitse circuit. Net als alle andere ‘onervaren’ coureurs moest hij eerst een aantal oefenrondjes rijden. Andreas Gülden, die Verstappen begeleidde tijdens zijn Nürburgring-debuut, was nadien vol lof over de viervoudig Formule 1-kampioen.

Na deelname aan een endurance-race op de Nordschleife kreeg Verstappen zaterdagavond zijn A-licentie uitgereikt. Daarmee mag hij voortaan deelnemen in GT3-bolides. Dit weekend moest hij – net als de reguliere rookies – genoegen nemen met een Porsche Cayman GT4 met een teruggeschroefde motor. Vrijdag had hij al een circuit- en theorie-examen moeten afleggen om zijn B-licentie te behalen. Daarbij maakte Verstappen ‘enorme indruk’ op Nürburgring-instructeur Andreas Gülden.

“Het was fantastisch om een paar ronden voor de wereldkampioen te rijden”, reageerde Gülden tegenover De Telegraaf. “Gelukkig had ik veel meer vermogen, anders was het misschien niet gelukt”, grapte hij. “We hadden contact via de radio en ik gaf hem wat tips, maar uiteindelijk waren we ook een beetje aan het dollen. Hij reed op slicks, ik op gewone straatbanden – ik pushte echt enorm. Hij vond dat wel grappig, en ik denk dat hij het ook kon waarderen.”

‘Een echte wereldkampioen’

Verstappen kreeg veel lof voor zijn uitstapje naar de Nürburgring. Het doet denken aan lang vervlogen tijden, toen Formule 1-coureurs nog regelmatig in andere raceklassen uitkwamen. “Het is geweldig om Max hier te zien”, zei ook Gülden. “Tijdens het ritje over het circuit leek hij erg geïnteresseerd. Bijvoorbeeld in welke lijn je in de regen moet rijden, en wat ik hem kon vertellen over de verschillende soorten asfalt en de vlagsignalen – die zijn immers anders dan in andere raceklassen.”

LEES OOK: Verstappen richt vizier op 24-uursraces op de Nürburgring: ‘Zou heel mooi zijn’

Gülden voelde zich ‘vereerd’ dat hij met Verstappen mocht werken. “Ik denk dat we wel iets van elkaar hebben geleerd”, vervolgde hij. “Hij is echt een aardige kerel. Een enorme liefhebber ook. Het is geweldig om hem zo te zien lachen achter het stuur, rijdend op het mooiste circuit ter wereld. Ik ben echt enorm onder de indruk van Max. Natuurlijk door zijn kwaliteiten in de auto, daar bestaat geen twijfel over. Maar ook door zijn ambitie en interesse. Hij is zo ongelooflijk gefocust. Het was een eer om een tijdje met hem te mogen werken. Hij is een echte wereldkampioen, een echte coureur.”

Max Verstappen achter het stuur van de Porsche 718 Cayman GTC op de Nürburgring Nordschleife (Verstappen.com)

