Max Verstappen is een racelicentie rijker! Zaterdag maakte de viervoudig Formule 1-kampioen zijn NLS-debuut (Nürburgring Langstrecken-Serie) op de Nordschleife. Het leverde hem zijn DMSB-Permit op, een vergunning om in GT3-bolides op The Green Hell te mogen rijden. Met deze nieuwe licentie op zak richt Verstappen zijn vizier op nieuwe uitdagingen op de Nürburgring. Zo flirtte hij al met de bekende 24-uursrace, een wedstrijd die hij vooralsnog alleen op de simulator heeft gereden.

“Ik ben blij dat het soepel verlopen is en dat ik de DMSB-Permit Nordschleife heb verkregen”, reageerde Verstappen op zijn eigen website. “Ik heb me vermaakt, maar dat is hier altijd het geval.” De Nederlander heeft in een paar uur tijd genoeg ervaring kunnen opdoen. “Het was goed om die stints met verkeer te rijden, dus met snellere en langzamere auto’s”, lichtte hij toe. “Er was ook een code 60-neutralisatie; dubbel geel en de gele vlag. Daarbij heb ik zowel in de regen als op een droge baan gereden, en alles daar tussenin. Ik heb ervaren waar meer en minder grip ligt en ook een start gedaan. Al met al was het fijn om meer ervaring op te doen op dit circuit.”

‘Dat zou heel mooi zijn’

Verstappen heeft uiteraard een passie voor autosport, maar ook een voorliefde voor klassieke circuits zoals de Nürburgring. “Er bestaat maar één circuit zoals de Nordschleife”, vervolgde hij. “Het is erg uitdagend; we hebben vandaag gezien dat het op zo’n lange baan op het ene punt droog kan zijn, terwijl het ergens anders nat is. Het asfalt verschilt ook per plek. Dat maakt het lastig om alles aan elkaar te knopen. Tegelijkertijd is dat ook wat deze baan zo bijzonder maakt.” Met zijn nieuwe licentie op zak richt Verstappen zijn vizier op grotere wedstrijden op de Nürburgring. “Hier een 24-uursrace rijden in een GT3-auto zou heel mooi zijn”, besloot hij veelzeggend.

Eerder testte ‘Franz Hermann’ al met een Ferrari 296 GT3 op het Duitse circuit. De 24 Uur van de Nürburgring reed hij vooralsnog alleen op de simulator. Alvorens Verstappen zich aan dergelijke wedstrijden waagt, zou hij nog eens kunnen uitkomen in een NLS-race. Zo vindt er in het weekend tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore nog een evenement plaats. De vraag is of Red Bull hem toestaat om nog meer endurance-uitstapjes te maken. Toen hij tijdens de Hongaarse GP van 2024 deelnam aan de virtuele 24 Uur van Spa, werd hij al door Helmut Marko op de vingers getikt.

