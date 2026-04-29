Jolyon Palmer verwacht dat Red Bull zich later dit seizoen zal herpakken in het constructeurskampioenschap. Uiteindelijk zal de Oostenrijkse renstal Haas en Alpine gaan verslaan. Ondanks de moeizame seizoenstart ziet de voormalig Formule 1-coureur potentie bij het team. “Er zijn daar enorm veel middelen beschikbaar en je hebt echt het gevoel dat ze, zodra het eenmaal op gang komt, boven Haas en Alpine uit zullen komen”, aldus Palmer.

Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer heeft er vertrouwen in dat Red Bull zich terug zal vechten in het constructeurskampioenschap. Op dit moment staat het team zesde in het klassement met zestien punten, gelijk met Alpine en twee punten achter Haas. Door de gedwongen pauze konden teams zich gaan ontwikkelen. “Met de middelen die Red Bull heeft, wil je ze geen maand de tijd geven om data te analyseren, aan de auto te werken en nieuwe onderdelen te brengen”, vertelde Palmer in de F1 Nation-podcast.

‘Op gang komen’

Volgens Palmer zijn er veel belangrijke kopstukken vertrokken bij de Oostenrijkse renstal, maar dat betekent niet dat Red Bull zich niet zal blijven ontwikkelen. “Ik weet dat er veel mensen zijn vertrokken, en we hebben een hele podcast gemaakt over Gianpiero Lambiase en zijn vertrek, maar ze hebben het nog steeds in zich. Er zijn daar enorm veel middelen beschikbaar en je hebt echt het gevoel dat ze, zodra het op gang komt, boven Haas en Alpine uit zullen komen”, benadrukte de Brit.

Ondanks dat de voormalig Renault-coureur de toekomst positief inziet voor Red Bull, merkt hij ook dat andere teams – zoals Alpine – niet stilzitten. “Alpine heeft aan het begin van het seizoen aangegeven dat ze met vaste tussenpozen grote updates zouden doorvoeren. Ik geloof dat er ook één in Miami komt, ze spelen dit jaar op lange termijn. Misschien kunnen ze Red Bull voorlopig blijven uitdagen, maar je voelt gewoon dat zodra Red Bull het doorheeft, ze de basis hebben om veel sneller te zijn dan ze tot nu toe hebben laten zien”, gaf Palmer aan.

