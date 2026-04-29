Max Verstappen en zijn teamgenoten voor de 24 Uur van de Nürburgring lopen een cruciaal voordeel mis. Het team van de viervoudig wereldkampioen heeft namelijk geen aanwijsplek voor de Top Q3-kwalificatie voor de 24-uursrace kunnen bemachtigen. Met deze aanwijsplek had de #3 Mercedes-AMG GT3 de eerste twee kwalificatierondes kunnen overslaan en direct in de shootout voor de top-twaalf op de grid terecht kunnen komen. Nu moet de Nederlander, samen met zijn teamgenoten, een langere omweg nemen.

Max Verstappen staat naast 22 Grands Prix dit jaar ook aan de start van de iconische 24 Uur van de Nürburgring. De Nederlander is al druk bezig met de voorbereidingen en deed daarom afgelopen maand ook mee aan twee kwalificatieraces. Tijdens dat NLS-weekend zouden zes teams een aanwijsplek krijgen voor de beslissende Top Q3-kwalificatie voor de 24-uursrace in mei, vergelijkbaar met Q3 in de Formule 1. Doordat de eerste kwalificatierace – door het tragische ongeval van coureur Juha Miettinen – werd afgelast, krijgen echter alleen vijf teams een aanwijsplek voor de Top Q3-kwalificatie.

Geen aanwijsplek voor Team Verstappen

Helaas voor het team van Verstappen zijn zij niet een van deze vijf, waardoor ze eerst nog door Top Q1-kwalificatie en Top Q2-kwalificatie moeten. Via deze weg kan #3 Verstappen Racing alsnog naar de belangrijke kwalificatiesessie gaan. Daarbij komt wel ook de regel kijken dat elke topkwalificatiesessie door een andere coureur moet worden verreden. Niet alleen Verstappen kan dus de kwalificatie voltooien, ook teamgenoten Dani Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon moeten aan de slag.

