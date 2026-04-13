Max Verstappen heeft – door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten – geen F1-verplichtingen in april. Dat biedt hem de kans om aankomend weekend deel te nemen aan de ADAC 24h Qualifiers; de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Tijdens deze sessies kan het team van de Nederlander zich verder voorbereiden op de etmaalrace én alvast een plek bemachtigen in de ultieme kwalificatieronde.

Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, zijn de ADAC 24h Qualifiers in april niet bepalend voor de startopstelling van de 24 uur van de Nürburgring. Deze wedstrijden, die op 18 en 19 april worden verreden, zijn onderdeel van het NLS-seizoen en gelden in principe als NLS4 en NLS5. Tegelijkertijd kunnen teams hier de laatste voorbereidingen treffen voor de 24-uursrace, mede omdat de sessies deels ’s avonds plaatsvinden en er dus ook in het donker wordt geracet.

De teams verdienen weliswaar geen startposities, maar kunnen zich wél plaatsen voor de beslissende Top Q3-kwalificatie in mei: de ultieme sessie waarin wordt bepaald wie poleposition krijgt. Hoe ziet komend weekend er dan precies uit? Het evenement bestaat uit twee aparte kwalificaties, twee races van vier uur én een extra topkwalificatie op zaterdag. In totaal zijn er drie Top Q3-plekken te vergeven. Het team dat theoretisch de snelste ronde rijdt in beide kwalificaties én in de topkwalificatie, krijgt automatisch een ticket, net als de twee teams die de snelste ronden rijden tijdens beide races. Bekijk het tijdschema voor de ADAC 24h Qualifiers hieronder!

Hoe laat racet Verstappen op de Nürburgring?

Vrijdag 17 april

Test: 12.15 uur – 14.45 uur

Zaterdag 18 april

Eerste kwalificatie: 08.30 uur – 10.00 uur

Eerste race: 17.30 uur – 21.30 uur

Zondag 19 april

Tweede kwalificatie: 08.15 uur – 09.45 uur

Topkwalificatie: 10.40 uur – 11.40 uur

Tweede race: 13.00 uur – 17.00 uur

