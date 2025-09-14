Max Verstappen heeft zijn A-licentie gehaald, het felbegeerde startbewijs om GT3-wedstrijden te mogen rijden op de Nürburgring Nordschleife. Dat werd zaterdagavond, na zijn eerste endurance-race op ‘de Ring’, bekendgemaakt. De viervoudig Formule 1-kampioen mag nu deelnemen aan evenementen als de 24 Uur van de Nürburgring, een race die hoog op zijn verlanglijstje staat. “Ik heb mijn doel gehaald”, reageerde hij uitgelaten.

Zaterdag reed Verstappen zijn eerste wedstrijd op het legendarische Duitse circuit. Hij kwam namens Verstappen.com Racing en Lionspeed GP uit in de Cup3-klasse van een NLS-race (Nürburgring Langstrecken-Serie). Omdat hij nog niet over een A-licentie beschikte, werd het vermogen van zijn Porsche Cayman GT4 aanzienlijk teruggeschroefd. Toch gaf Verstappen zijn visitekaartje af op de Nürburgring: in de kwalificatie was hij vijftien seconden langzamer dan zijn snelste rivaal, die wél met vol vermogen reed.

Doel gehaald

Eigenlijk had Verstappen in twee verschillende auto’s moeten rijden, maar door technische problemen bleef het bij één. In de vier uur durende race werkte hij probleemloos de vereiste veertien rondes af. Na zijn stint nam teamgenoot Chris Lulham het over. Het duo finishte uiteindelijk als achtste in hun klasse en 27ste in het algemene klassement. Een speciaal comité van de Duitse bond besloot na afloop dat Verstappen zijn licentie had verdiend – ook al had hij niet in beide auto’s gereden, zoals aanvankelijk gepland.

Met zijn A-licentie op zak mag Verstappen deelnemen aan een van zijn favoriete races: de 24 Uur van de Nürburgring. Op de simulator heeft hij deze al meermaals gereden, maar nu is het hem toegestaan om daadwerkelijk in een GT3-bolide te stappen. Eerder dit jaar testte hij – onder het pseudoniem Franz Hermann – al met een Ferrari 296 GT3. Toen vestigde de 27-jarige Red Bull-coureur een officieus ronderecord. “Ik ben blij dat het gelukt is, dit was het doel voor dit weekend”, reageerde Verstappen na afloop. “Natuurlijk rijd ik liever in een snellere auto, maar ik wilde per se mijn licentie halen en heb alles gedaan wat gevraagd werd. Dank ook aan de organisatie voor hun medewerking. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst nog veel vaker op de Nordschleife te rijden. Het is echt een geweldig circuit.”

