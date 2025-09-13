Max Verstappen heeft zijn eerste endurance-race op de Nordschleife Nürburgring afgesloten met een 27ste plaats. De coureur deelde de Porsche 718 Cayman GT4, met nummer 980, met de Britse Chris Lulham. In zijn eigen CUP3-klasse werd de coureur zevende. Verstappen reed de teruggeschroefde GT4-auto de eerste twee uur van de in totaal vier uur, waardoor hij de vereiste veertien rondes op de Nordschleife kon rijden. Het is nog even de vraag of het genoeg is voor zijn A-licentie. De tweede auto waar Verstappen in zou rijden, de #89 Porsche, kon door technische problemen lange tijd niet starten.

Max Verstappen begon in auto #980 in de tweede startgroep aan de race. De Nederlander reed voorzichtig door de openingsbochten, en bleef van de ideale racelijn. Het doel van Verstappen tijdens zijn debuutweekend op de Nordschleife is namelijk om zijn A-licentie te halen. Dit kan de Nederlander doen door veertien rondes te rijden in twee verschillende raceauto’s. Verstappen is na zijn vrijdag in de schoolbanken voorafgaand aan het NLS-raceweekend al in bezit van zijn B-licentie.

Ondanks dat Verstappen in een teruggeschroefde GT4-auto zat – met 125 pk minder dan de bolides van de ervaren coureurs – wist hij al in het eerste uur een minuut weg te rijden bij de coureurs in zijn eigen klasse. Ook een klein probleem aan de remmen kon de wereldkampioen er niet van weerhouden om zijn verplichte veertien rondes te voltooien. Na een ruime twee uur achter het stuur, en met de veertien rondes op de teller, gaf Verstappen de Porsche 718 Cayman GT4 door aan zijn teamgenoot Chris Lulham. De Nederlander had toen al een snelste ronde van 9:01.410 neergezet. Hij reed toen al zo’n vijf minuten voor op de tweede teruggeschroefde auto uit zijn klasse.

De race werd gewonnen door coureurs Julien Andlauer en Joel Sturm in de Porsche 911 GT3 R.

A-licentie?

De vraag bleef echter tot aan het einde van de vier uur durende race of Verstappen op de zaterdag nog zijn A-licentie kon halen. De tweede auto waar de wereldkampioen mee zou rijden, de #89 Porsche, kon lange tijd door technische problemen niet de baan op. Direct na de race kwam het bericht dat de auto toch de pitstraat uit kon rijden, maar met Lulham achter het stuur. Een comité moet nu beslissen of Verstappen alsnog zijn A-licentie krijgt.

