Als er naast Formule 1 en GT-racen nóg een nieuwe stap volgt voor Max Verstappen zal dat in elk geval geen IndyCar zijn. Terugkijken op zijn avontuur op de Nordschleife vertelt de Nederlander in Bakoe dat hij in de Amerikaanse raceklasse geen interesse heeft. “Alleen om naar te kijken.”

Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan is Verstappens behaalde licentie in Duitsland nog altijd het gesprek van de dag. Hij kan het GT-racen gaan combineren met Formule 1, maar of dat ook gebeurt in de vorm van een 24-uursrace bijvoorbeeld? “Het hangt van de kalender af”, weet Verstappen. “En de drukte. Dat is dus nu nog niet te voorspellen. Neem volgend jaar, een druk jaar door de nieuwe reglementen in de Formule 1. Is het dan te combineren? Dat is lastig te zeggen. Net als wat ik over vijf of tien jaar doe.”

Wat hij in elk geval niet gaat doen, zegt hij, is gaan voor de zogeheten Triple Crown. Dat is het winnen van de GP van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500. Dat eerste deed hij al, dat tweede zou dus door een nieuw race=avontuur ooit kunnen. Maar bij dat derde loopt het spaak. Aan het rijden in IndyCar heeft Verstappen geen behoefte, maakt hij duidelijk. “IndyCar vind ik echt wel leuk, maar dan vooral om naar te kijken. Dat doe ik graag. Maar om erin te rijden? Daar heb ik geen interesse in.”

Eerst dus de blik maar op de Formule 1 én GT-racen. Wie weet wat daar uit voortvloeit, zoals een deelname aan Le Mans. De regerend wereldkampioen kijkt in de paddock in Bakoe nog eenmaal terug op zijn avontuur in Duitsland. “Het was een mooi weekend, ik ben blij dat ik het gehaald. De organisatie was geweldig, het rijden ging goed.” En of hij erover in zat? Lachend: “Nee, gelukkig was ik ook niet betrokken bij een crash of het veroorzaken van een gele vlag.”

