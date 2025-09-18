Red Bull-topman Helmut Marko is er zeker van dat Max Verstappen volgend jaar zal deelnemen aan de 24 Uur van de Nürburgring. Ondanks een overvolle Formule 1-kalender zal Red Bull hem geen strobreed in de weg leggen. Integendeel zelfs, zo lijkt het. “Ik weet zeker dat hij zal strijden en dat hij mee zal doen om de eindzege”, zegt de Oostenrijker enthousiast.

Marko sprak tegenover RTL Duitsland zijn waardering uit voor Verstappens inzet buiten de Formule 1. De Nederlander behaalde afgelopen weekend op de Nürburgring de vereiste licentie om in de toekomst deel te mogen nemen aan de befaamde 24-uursrace: “Het is geweldig dat een Formule 1-coureur, die naast het racen ook veel verplichtingen heeft, van simulatorwerk tot marketing en PR-afspraken, toch de tijd neemt voor zoiets en dat met zoveel enthousiasme.”

Volgens de Oostenrijker past deelname aan de 24 Uur van de Nürburgring perfect bij Verstappen.

“De Nürburgring en de Nordschleife fascineren iedere racer. Op een moment dat onze auto niet competitief was, was dit zijn grote passie. Nu werken beide samen.”

De race wordt volgend jaar verreden in mei, in een weekend zonder Formule 1. Verstappen zal vermoedelijk uitkomen in een Ferrari GT3, het model dat hij eerder dit jaar al testte op de Nordschleife.

