Red Bull-adviseur Helmut Marko prijst Max Verstappen voor het doorlopen van het hele proces om zijn racelicentie voor de Nürburgring Nordschleife te behalen. De Oostenrijker is trots op hoe zijn stercoureur omgaat met de ‘verschrikkelijke bureaucratie’ die met het behalen van een A-licentie voor het beruchte Duitse circuit gepaard gaat. ‘Hij wil geen voorkeursbehandeling’, legt Marko uit.

Max Verstappen is begonnen aan zijn debuutrace op de Nordschleife. De Nederlander is ongeschonden door de openingsrondes op het iconische Duitse circuit gekomen, en moet nog zeker een uur afleggen in zijn Porsche 718 Cayman GT4. Verstappen is sinds vrijdagavond in bezit van zijn B-licentie voor de Nürburgring Nordschleife, waardoor hij in een teruggeschroefde Porsche GT4 aan de race meedoet. De wereldkampioen heeft hierdoor 125 pk minder tot zijn beschikking dan de andere bolides, waardoor het behalen van een goed raceresultaat er tijdens zijn eerste raceweekend er niet in zit. Toch is de coureur snel: hij rijdt inmiddels bijna een minuut voor op de coureurs uit zijn eigen klasse.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Verstappen zag bij de start de andere bolides links en rechts aan zijn teruggeschroefde GT4-auto voorbijkomen.

Marko prijst Verstappen

Verstappen ondergaat dit raceweekend de standaardprocedure voor debutanten op het beruchte ‘Groene Hel’-gedeelte van de Nürburgring, maar adviseur Helmut Marko bestempelt het systeem als ‘verschrikkelijk bureaucratisch’. Toch is de Oostenrijker vooral trots op hoe Verstappen keurig het hele proces voor een Nordschleife-licentie ondergaat. “Max is enorm positief en gaat overal in mee”, prijst Marko de coureur tegenover F1-Insider. “Hij wil geen voorkeursbehandeling. Dat is wat hem zo uniek maakt.”

