Max Verstappen heeft in het weekend van 13 en 14 september even geen Formule 1-verplichtingen; de Grand Prix van Azerbeidzjan laat nog een weekje op zich wachten. Toch ziet de viervoudig wereldkampioen kans om te gaan racen – Verstappen bereidt zich voor op zijn NLS-debuut op de legendarische Nürburgring. De Nederlander hoopt zowel zaterdag als zondag in actie te komen. Lees hier waar je zijn stints live kunt volgen!

Aanstaande zaterdag en zondag vinden op de Nürburgring Nordschleife respectievelijk ronde zeven en acht van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) plaats. Beide races duren vier uur en Max Verstappen is van plan om deel te nemen. Echter, voordat de viervoudig Formule 1-kampioen daadwerkelijk mag racen in een NLS-race, moet hij eerst de verplichte licentiecursus afronden. Op vrijdag is de Nederlander dus nog in de schoolbanken te vinden.

LEES OOK: Verstappen waagt zich aan endurance-debuut op legendarische Nürburgring

Naar verwachting zal het dit weekend extra druk zijn op de Nürburgring. Er zijn immers genoeg racefans die het NLS-debuut van Verstappen met eigen ogen willen zien. Voor degenen die het niet redden om een uitstapje naar onze oosterburen te maken, is er een alternatief. Het officiële YouTube-kanaal van de Nürburgring biedt gratis livestreams van alle races van het kampioenschap. De verslagen van de zaterdag- en de zondagsessies beginnen beide om 11.15 uur, Nederlandse tijd.

Waar Nürburgring-debuut van Max Verstappen kijken?



