Max Verstappen komt komend weekend in actie op de Nürburgring. Zijn eerstvolgende F1-verplichting is de GP van Azerbeidzjan, die midden september op de planning staat. Zodoende zou de Nederlander kans zien om deel te nemen aan een endurance-race op het Duitse circuit. Eerder testte hij al ‘anoniem’ met een Ferrari GT3-bolide – kenners meldden destijds dat Verstappen, alias Franz Hermann, een baanrecord had gevestigd op de Nürburgring.

Aanstaande zaterdag en zondag vinden op de Nürburgring Nordschleife respectievelijk ronde zeven en acht van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) plaats. Beide races duren vier uur, en Max Verstappen is van plan om deel te nemen. Red Bull-topadviseur Helmut Marko bevestigde tegenover Autosport dat de Nederlander komend weekend van de partij is op ‘de Ring’. Voordat de viervoudig Formule 1-kampioen daadwerkelijk mag deelnemen aan een NLS-race, moet hij echter eerst de verplichte licentiecursus afronden.

Vereiste licenties

Voor deelname aan een GT-race op de Nürburgring heeft Verstappen een Nordschleife-licentie (DPN) van de Duitse autosportbond nodig. Omdat hij al een internationale racelicentie heeft, hoeft Verstappen alleen een cursus en examen af te leggen om de instap-B-vergunning te krijgen. Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt dat hij daarmee op zaterdag in een Porsche Cayman GT4 CS mag rijden, net als vrienden Chris Lulham en Thierry Vermeulen eerder deden.

Voor de A-vergunning – vereist om in de hoogste klasse te racen met de Ferrari 296 GT3 die hij eerder testte – moet hij normaal twee races en minstens 14 ronden voltooien. Mogelijk krijgt hij echter via een uitzondering al na één dag toestemming. FIA Platinum-coureurs zoals Verstappen krijgen vaker een versnelde beoordeling. Daarbij zal het hem ongetwijfeld helpen dat hij een wereldberoemde Formule 1-coureur is met vier titels op zak. Zijn auto’s moeten de bekende Red Bull-logo’s dragen, al zijn noch het bedrijf noch het Formule 1-team direct betrokken bij de race. Naar verluidt is de vrijheid om buiten de koningsklasse te mogen racen wel één van de redenen dat Verstappen trouw blijft aan de Oostenrijkers.

Helmut Marko maakt zich dan ook weinig zorgen. Hij verklaarde vooral de positieve kanten te zien en niet de risico’s op blessures. “Op het moment dat onze Formule 1-auto niet goed functioneerde, was hij (Verstappen, red.) met veel enthousiasme op de Nürburgring te vinden”, aldus de Red Bull-topman. “Het was belangrijke afleiding en goed voor zijn welzijn.”

