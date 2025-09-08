Red Bull en Max Verstappen boekten tijdens de afgelopen GP van Italië de derde overwinning van het seizoen. De Oostenrijkers moesten lang wachten op een nieuwe zege; de laatste triomf van Verstappen was ruim drie maanden geleden. Topadviseur Helmut Marko schrijft deze ommekeer toe aan de nieuwe teambaas, Laurent Mekies. Laatstgenoemde nam in juli het stokje over van Christian Horner en zou een ‘nieuwe manier van racen’ hebben geïntroduceerd.

Max Verstappen kwam zondag met een voorsprong van ruim 19 seconden over de streep. Na meerdere uitdagende weekenden leek zijn RB21 bij uitstek de snelste auto op de grid. Mede door de goede trainingssessies op vrijdag en een uiterst snel polerondje kijkt Red Bull terug op misschien wel het beste weekend van het jaar. Na afloop van de Grand Prix verscheen topadviseur Helmut Marko voor de camera’s van Viaplay, waar hij vooral inging op de positieve invloed van teambaas Laurent Mekies.

“Hij (Mekies, red.) bracht een nieuwe benadering van hoe we moeten racen”, aldus Marko. “En dat heeft duidelijk zijn effect. Het is ongelooflijk. Ik bedoel, 20 seconden voorsprong op McLaren en de race domineren, plus de snelste raceronde”, vatte hij samen. “Twee Grands Prix geleden, in Hongarije, zagen we er zo slecht uit. En nu weten we de race naar ons toe te trekken. Ook na vorig jaar, toen we in Monza een van onze slechtste races hadden, zien we het nu optimistischer in.”

Wederopstanding

In tegenstelling tot vorig jaar had Red Bull dit jaar een speciale achtervleugel met minder downforce meegenomen naar Monza. Daarbij koos Verstappen ook nog voor een set-up met minder downforce, wat hem op het snelle Italiaanse circuit alleen maar ten goede kwam. In een tweede interview met de Duitse tak van Sky Sports prees Marko – naast Mekies – ook de rol van Verstappen. “Twee races geleden waren we al blij als er een punt werd gescoord,” stelde de topadviseur. “Hier winnen we met 20 seconden voorsprong – een absolute topprestatie van Verstappen. Hij had constant de controle.”

“Met zo’n voorsprong valt er eigenlijk niets op aan te merken”, vervolgde Marko. “Dat is gewoon wat Max doet. Wat een wederopstanding, we zijn allemaal dolgelukkig.” Met het oog op de eerstvolgende Grands Prix in Azerbeidzjan en Singapore heeft Marko hoge verwachtingen. “Ik heb vertrouwen in Bakoe”, besloot hij optimistisch. “De snelle circuits zouden ons beter moeten liggen. Singapore is natuurlijk een land waar Verstappen nog nooit gewonnen heeft, maar ik denk dat we op eigen kracht op de meeste circuits vooraan kunnen rijden.”

