Max Verstappen verloor direct veel plaatsen bij de start van de GP van Miami. Voor het eerst in 2026 vertrok de Nederlander weer vanaf de eerste startrij, maar al in de openingsronde ging zijn Red Bull in de rondte. Wonder boven wonder werd Verstappen niet geraakt door de rest van het veld, al moest hij zijn race hervatten vanaf de negende plaats.

Verstappen kwam aanvankelijk goed van zijn plek, maar verremde zich bij het aanremmen voor de eerste bocht. In de tweede bocht ging hij vervolgens in de rondte op de kerbstones, maar werd daarbij ternauwernood ontweken door het aankomende verkeer. Hij kon zijn race hervatten op de negende plaats. “Sorry jongens,” klonk het over de boordradio. Polesitter Kimi Antonelli schoot eveneens rechtdoor in de eerste bocht en verloor daarbij de leiding aan Charles Leclerc.

