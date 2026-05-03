Fernando Alonso is opgelucht te kunnen melden dat Aston Martin de hardnekkige trillingen uit de Honda-motor heeft verholpen. Na de kwalificatie in Miami verklaarde hij dat de AMR26 weer ‘normaal aanvoelt’. In de openingsraces kampte het team met vibraties die tot in de cockpit doordrongen. Vaak viel Alonso voortijdig uit – hetzij door fysiek ongemak, hetzij door technische mankementen. In Miami verwacht hij echter ‘gewoon’ de geblokte vlag te halen.

Aston Martin maakte dankbaar gebruik van de onvoorziene voorjaarsstop. In samenwerking met motorpartner Honda werkte het team met man en macht om de hardnekkige trillingsproblemen het hoofd te bieden. Alonso merkte na de sprintkwalificatie op vrijdag al op dat de auto aanzienlijk verbeterd was ten opzichte van Japan. Het ontbreekt Aston Martin weliswaar aan de nodige snelheid – Alonso klokte zaterdag aanvankelijk de achttiende tijd – maar qua betrouwbaarheid heeft de Britse renstal een grote sprong voorwaarts gemaakt. Na de hoofdkwalificatie wist de Spaanse routinier het zeker: trillen doet zijn auto niet meer.

Lange weg te gaan

“De zeventiende plaats ligt op ongeveer een seconde van ons”, vertelde hij na afloop aan de pers. “We hebben dus nog een lange weg te gaan. Toch is de auto een stuk betrouwbaarder en zijn de trillingen grotendeels verdwenen. Dat is het meest positieve dat we meenemen uit dit weekend. Laten we zeggen dat we – na al het harde werk – dat punt kunnen afvinken; de auto voelt weer normaal aan. Het moet dan ook geen probleem zijn om de race morgen uit te rijden.”

LEES OOK: Hamilton kritisch op simulator Ferrari: ‘Heeft me de verkeerde kant opgestuurd’

“Wat betreft ons tempo: we hebben natuurlijk geen upgrades meegenomen”, vervolgde Alonso realistisch. “Dus waarschijnlijk zijn we nog iets verder achterop geraakt.” Het verhelpen van de vibraties was de afgelopen weken echter het speerpunt in Silverstone. “Zolang je de problemen niet begrijpt, is het moeilijk om vertrouwen te hebben in nieuwe prestatie-upgrades”, legde de Spanjaard uit. Over zijn kwalificatie zei hij: “Het grootste probleem was voor mij de versnellingsbak; het was onmogelijk om ermee te rijden. Ik had geen acceleratie uit de bochten en het terugschakelen ging volledig mis. Soms had ik onderstuur, soms blokkeerde het achterwiel. Dat was een onaangename verrassing. Vooral in de regen denk ik niet dat we op deze manier kunnen racen.”

Door de diskwalificatie van Isack Hadjar erfde Alonso de zeventiende startplaats van Arvid Lindblad. De hoofdrace begint zondag om 19.00 uur, Nederlandse tijd.

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.