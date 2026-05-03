Het team van Audi kijkt terug op een chaotische zaterdag in Miami. Zowel Nico Hülkenberg als Gabriel Bortoleto werd geplaagd door technische problemen. Zo kon de Duitser niet deelnemen aan de sprintrace, omdat zijn motor al vlam vatte op weg naar de startgrid. In de kwalificatie moest Bortoleto het ontgelden toen zijn remmen oververhit raakten. Terwijl de monteurs beide auto’s oplapten, grapte Hülkenberg dat Audi nog wel vaker brandjes zal moeten blussen.

Hülkenberg zorgde op weg naar de sprintgrid al voor sensatie toen zijn motor plotseling in brand vloog. Het betekende de derde uitvalbeurt voor Audi, dat dit jaar debuteerde in de sport en pas vier raceweekenden heeft verreden. Het team verving de motor én de achteras, waarna de Duitse routinier zich als elfde kwalificeerde voor de hoofdrace.

Teamgenoot Bortoleto kon wel deelnemen aan de sprint, maar werd uiteindelijk gediskwalificeerd wegens een overtreding met betrekking tot de inlaatdruk. Het team schreef dit toe aan de tropische omstandigheden in Miami. Voor de kwalificatie voerde het team een versnellingsbakwissel uit, maar in Q1 viel de Braziliaan opnieuw stil, ditmaal met oververhitte remmen.

Jong fabrieksteam

Volgens Hülkenberg hebben dergelijke tegenslagen alles te maken met het feit dat Audi gebruikmaakt van een nog onbewezen krachtbron. “We hebben vandaag aardig wat brandjes moeten blussen, bij beide auto’s”, grapte de Duitser tegenover de pers. “Er is dus zeker nog veel werk aan de winkel. Tegelijkertijd is het nog vroeg in het seizoen”, voegde hij eraan toe. “We hebben drie races gereden, daarna een lange pauze gehad, en nu zitten we alweer in race vier. Het is nog relatief vroeg.”

Over de problemen die Audi plagen: “Zouden we ze liever niet hebben? Natuurlijk. Ben ik verbaasd dat we hier tegenaan lopen? Waarschijnlijk niet. Als team zijn we pas net begonnen met het ontwikkelen van onze eigen motoren. Bovendien zijn we het enige team dat met deze krachtbron rijdt; we hebben slechts twee auto’s. Dan is het niet vreemd dat we met dit soort problemen kampen.”

