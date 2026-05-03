Om 19.00 uur Nederlandse tijd doven de lichten voor de Grand Prix van Miami, de vierde race van het seizoen. Wat kan Max Verstappen uitrichten vanaf P2, achter polesitter Kimi Antonelli? En hoe verloopt de start van beiden? Vooralsnog is het droog in Miami, maar de kans dat de regenbanden gebruikt gaan worden is zeker aanwezig.

Volg hieronder alles over de GP van Miami in het liveverslag vanaf 19.00 uur.

De startgrid voor een F1-race is traditioneel goed gevuld met celebrities. Dat geldt zeker ook voor de Grand Prix van Miami, waar sportgrootheden als Lionel Messi en Rafael Nadal hun ogen rondkijken. Voor wat betreft de race: Isack Hadjar moet de race vanuit de pitlane aanvangen na zijn diskwalificatie gisteren in de kwalificatiesessie. Het weer ziet er vooralsnog niet al te slecht uit in vergelijking met onweersbuien in de ochtend. De kans op regen tijdens de race wordt ingeschat op veertig procent.

RONDE 1/57: Wat een start! Max Verstappen is redelijk weg, maar gaat in het gedrang over de kerbs en maakt een 360-gradenspin. Hij wordt boven wonder worden niet geraakt, maar valt wel terug naar P9. Charles Leclerc is het meest gelukkig en neemt de leiding.

RONDE 4/57: Als de eerste kruitdampen zijn opgetrokken rijdt Leclerc nog steeds aan de leiding, voor respectievelijk Kimi Antonelli en Lando Norris. Max Verstappen rijdt op P8, achter Franco Colapinto.

RONDE 5/57: Het is stuivertje wisselen aan kop tussen Leclerc en Antonelli. Het jojo-racen bestaat nog steeds.

Hadjar en Gasly in de muur

RONDE 6/57: Isack Hadjar in de muur, na een slordige instuurfout! En ook voor Pierre Gasly is het einde race, zijn Alpine staat na contact met Lawson geparkeerd, half op een bandenstapel. Oftewel, een safety car! Lawson heeft overigens duidelijk schuld aan het incident, een onbesuisde actie van de Nieuw-Zeelander. Max Verstappen maakt van de situatie gebruik om van rubber te wisselen. De mediums worden ingeruild voor de harde compound. Hij komt terug op de baan op P16.

RONDE 11/57: En we racen weer! Charles Leclerc leidt de dans en maakt geen fout bij de hervatting. Achter hem Lando Norris, Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen op P15 na een nette inhaalactie bij Lance Syroll, maar de viervoudig wereldkampioen heeft dus al een pitstop achter de rug.

RONDE 13/57: Lando Norris weet met een fraaie manoeuvre de leiding te pakken ten koste van Charles Leclerc. Ondertussen is Max Verstappen al opgerukt naar P12. Hij gaat vooralsnog als een warm mes door de boter.

Sterke inhaalrace Verstappen

RONDE 15/57: Norris rijdt in zijn McLaren soeverein aan de leiding. Achter hem probeert Kimi Antonelli in de buurt te komen. Daarachter: Leclerc, Piastri, Russell en Hamilton. Max Verstappen rijdt inmiddels op P10. De snelheid zit er goed in bij hem.

RONDE 19/57: Max Verstappen heeft ook Alexander Albon en Carlos Sainz ingehaald en rijdt inmiddels op P8. Ondertussen wordt gemeld dat de eerste regenbui aanstaande is…

RONDE 21/57: Het wordt drukker in de pitlane voor de eerste stops. Mede daardoor rukt Max Verstappen op naar P5. Hij is veel sneller dan Hamilton voor hem, het gat tussen beiden is een kleine drie seconden. Top-5 nu: Norris, Antonelli, Piastri, Hamilton, Verstappen.

RONDE 27/57: Max Verstappen gaat met een uitremactie voorbij aan Lewis Hamilton en rukt meteen op naar P3, omdat Kimi Antonelli ook naar binnen gaat voor nieuw rubber. Norris leidt, voor Piastri en Hamilton.

RONDE 28/57: Lando Norris maakt een pitstop. Verstappen rukt hierdoor op naar P2, met respectievelijk Antonelli (snelle outlap) en Norris vlak achter hem.

Verstappen even leider in de race

RONDE 29/57: Ook Piastri komt naar binnen voor zijn eerste stop. Hierdoor mag Max Verstappen zichzelf even leider in de wedstrijd noemen, maar heel lang duur het niet. Antonelli steekt hem voorbij, geholpen door zijn nieuwe setje harde banden. Even later overkomt hem hetzelfde met Lando Norris.

RONDE 34/57: Antonelli klaagt over de boordradio over problemen met zijn versnellingsbak. Voorlopig weet hij Norris op ruim een seconde te houden. Max Verstapen rijdt op P3 even in niemandsland, maar duidelijk te zien is dat de concurrentie het voordeel heeft van verser rubber. In de achterste gelederen heeft Valtteri Bottas een tijdstraf ontvangen voor te snel rijden in de pitlane. Hij rijdt achteraan op P18. De uitvallers tot nu toe: Hadjar, Gasly, Lawson en Hülkenberg.

RONDE 42/57: Al rondenlang probeert Lando Norris binnen schootsafstand van leider Antonelli te komen, maat het gat blijft hangen rond de seconde. Max Verstappen rijdt op grote afstand, op ruim 14 seconden, op P3. Achter hem komt Charles Leclerc gestaag dichterbij. En nog steeds is het droog…

RONDE 45/57: Kimi Antonelli neemt afstand van Lando Norris en lijkt de zege binnen bereik te hebben. Daarmee zou hij goede zaken doen in het kampioenschap, aangezien zijn teamgenoot en naaste belager George Russell voorlopig slechts zesde rijdt.

Leclerc vs Verstappen

RONDE 48/57: De banden van Max Verstappen hebben hun beste tijd al even gehad en na rondenlang aandringen weet Charles Leclerc daarvan te profiteren. De Monegask van Ferrari op P3, Verstappen vierde. Inmiddels zit Oscar Piastri achter hem op het vinkentouw.

RONDE 49/57: Ook Oscar Piastri weet Max Verstappen te verschalken. De banden van de Nederlander zijn klaar, het wordt nu een kwestie van zonder verdere averij de streep zien te halen. Hij rijdt nu op P5, de marge met Russell bedraagt nog een kleine zeven tellen.

RONDE 55/57: George Russell zit bijna op de achtervleugel van Verstappen. Durft de Brit, met de WK-stand in het achterhoofd, risico’s te nemen en iets te proberen bij zijn Nederlandse rivaal? Er is contact geweest.

RONDE 57/57: George Russell weet Verstappen alsnog te passeren en P5 te pakken. Ondertussen spint Charles Leclerc en verliest de Italiaan de nodige posities. Hierdoor wint Verstappen alsnog een plaatsje.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.