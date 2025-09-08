Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas springt in de bres voor de pitcrew van McLaren. De papaja’s verprutsten een pitstop van Lando Norris tijdens de Italiaanse GP. De Brit verloor daardoor zijn tweede plaats aan teamgenoot Oscar Piastri. Het resulteerde in een omstreden rijderswissel, waarbij Piastri gedwongen werd de positie terug te geven. Enkele Norris-supporters hekelen de pitcrew van McLaren, maar volgens Nicholas treft hen geen blaam.

Na afloop van het raceweekend in Monza richtten veel supporters van Lando Norris hun pijlen op de pitcrew van McLaren. Een fout bij het bevestigen van het linkervoorwiel kostte de Brit immers veel tijd. Meerdere socialemediagebruikers uitten hun onvrede over de pitstop, waarbij één slecht geïnformeerde gebruiker zelfs opriep om de monteur in kwestie uit zijn functie te ontheffen. “Die monteur bij het linkervoorwiel moet echt ontslagen worden”, schreef een anonieme X-gebruiker. “Die gasten verdienen 350.000 pond per jaar terwijl ze elke twee weken maar drie seconden hoeven te werken.”

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas zag het bericht ook voorbij komen en sprong direct in de bres voor de McLaren-crew. “Dit is de reden dat zo weinig mensen uit de paddock op sociale media zitten”, reageerde Nicholas geïrriteerd. “Onzin zoals dit is gewoon gênant. Het gemiddelde jaarsalaris voor een Formule 1-monteur bedraagt ongeveer 60.000 pond en de gemiddelde werkweek is ongeveer 70 uur”, verbeterde hij. “Daarbij vliegen de meesten gewoon in economyclass en krijgt niemand extra betaald voor zijn rol in de pitcrew.”

Bekijk de hele interactie hieronder:

This is why so few people in the paddock interact on here by the way. Bs opinions like this. It’s embarrassing.



Average salary for an F1 Tech is closer to £60k by the way.



The average working week is about 70 hours.



Most fly economy, and nobody gets paid more for being on… https://t.co/1X1iXwtoUq — Calum Nicholas (@F1mech) September 8, 2025

