David Coulthard zag hoe Max Verstappen afgelopen weekend de Nürburgring op zijn kop zette met een spectaculair 24-uursdebuut. De Nederlander richtte de afgelopen maanden een eigen team in en bereidde zich optimaal voor op de endurance-klassieker. Door een technisch mankement greep Verstappen echter naast de overwinning. Toch kan Coulthard na dit nieuwe avontuur een belangrijke conclusie trekken: “Hij blijft bij Red Bull.”

Door de wisselvallige start van het Formule 1-team van Red Bull dit seizoen werd er vrijwel direct gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Gaat de viervoudig F1-kampioen nog een overstap maken naar McLaren, Mercedes of Ferrari? “Een paar afleveringen geleden waren we nog een beetje aan het speculeren over Max (Verstappen, red.) en hoe zijn toekomst eruit zou zien”, begon Coulthard in de Up To Speed-podcast. “Maar dit weekend is mij één ding heel duidelijk geworden: Verstappen blijft bij Red Bull.”

‘Kan zichzelf zijn’

De Schot lichtte toe: “Max gaat nergens heen, omdat er geen enkel ander F1-team is waar hij echt kan laten zien wie hij is. Bij McLaren kan dat niet, bij Ferrari kan dat niet en ook bij Mercedes is dat uitgesloten, ondanks dat hij daar in theorie zou kunnen rijden. Dat heeft alles te maken met de enorme investeringen die een team moet doen in één individuele coureur. Red Bull doet dat heel goed.”

Volgens Coulthard ligt het in de aard van Red Bull om een stercoureur te laten excelleren, ook buiten de Formule 1. “Eerlijk gezegd is dat – in de geest van wijlen Dietrich Mateschitz, de oprichter van Red Bull – precies hoe het team is ingericht”, vervolgde hij. Coulthard reed zelf vier seizoenen voor de Oostenrijkse renstal en herinnert zich een belangrijk gesprek met de Red Bull-grondlegger. “Voordat ik bij het team tekende, vroeg ik wat hij van mij verwachtte. Hij zei: ‘Wees jezelf.’ En Max is zichzelf. Daarom kunnen we de speculatie van een paar weken geleden laten vallen. Op dit moment blijft Max de rest van zijn carrière bij Red Bull.”

