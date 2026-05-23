Raymond Vermeulen geldt als de architect van het commerciële succes van Max Verstappen. De manager van de viervoudig wereldkampioen vertelt in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine over de bouw van het wereldmerk Max Verstappen en de lessen die hij onderweg heeft geleerd. “Ik heb heel hard moeten rennen om het sportieve succes van Max commercieel te kunnen volgen.”

Lees hieronder een passage uit het verhaal.

– Max heeft zich in F1-tempo ontwikkeld, als coureur en als mens. Maar jij hebt feitelijk eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt.

“Ik heb heel hard moeten rennen om het sportieve succes van Max commercieel te kunnen volgen. Want Max was zo ver zijn tijd vooruit. Alles ging zo snel en de impact was zo groot, ongekend. Dat bracht ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee en die voelde ik ook. Het was natuurlijk heel makkelijk om verkeerde beslissingen te nemen.”

– Je zult ongetwijfeld weleens verkeerde beslissingen gemaakt hebben. Zijn die nooit tussen jullie in gaan staan?

“Nee, wij nemen samen de goede én de verkeerde beslissingen. Er is tussen ons drieën – Max, Jos en mezelf – nooit een onvertogen woord gevallen, ik denk ook wel dat ik daarvoor voldoende credits heb opgebouwd in dertig jaar commitment naar de familie Verstappen. En, in alle eerlijkheid, ik geloof ook dat we heel weinig fouten hebben gemaakt. Maar terugkomend op je vraag, onze samenwerking had nooit zo kunnen werken als we karakterologisch verschillend waren geweest. We begrijpen elkaar blindelings, dat helpt enorm.”

“We hebben bijvoorbeeld een groepsapp, de drie musketiers. Daar gooien we alles in. Van serieuze zaken tot lachen, gieren, brullen en grappige filmpjes. En als er echt iets is, bellen we elkaar of loop ik naar Max z’n appartement toe. Maar zoiets komt sporadisch voor. We hebben organisch vertrouwen in elkaar.”

– Toen jij Jos leerde kennen, in de kroeg van zijn vader in Montfort, zat je nog in de verzekeringswereld.

“Inderdaad. Soms lopen dingen zoals ze lopen. Je komt mensen tegen in je leven en je kiest, vaak op onderbuikgevoel. Zo was het bij mij. Ik wilde dit avontuur aangaan, heb mijn baan opgezegd en hier zitten we dan.”

