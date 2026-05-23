Andrea Stella vindt dat ‘silly season’ inmiddels officieel is begonnen. Niet alleen door de komst van Gianpiero Lambiase naar McLaren vanaf 2027, maar ook door de geruchten rondom Oscar Piastri. Volgens verschillende speculaties zou de Australiër op de radar staan van Red Bull. Stella maakt zich echter geen zorgen. “Stabiliteit is voor ons belangrijk”, vertelt Stella.

Andrea Stella benadrukt dat McLaren momenteel in een sterke positie verkeert en dat hij absoluut geen reden ziet om te twijfelen aan de toekomst van Oscar Piastri. “Ik denk dat we ons nu al volledig in ‘silly season’ bevinden. Als we aan Oscar denken kunnen wen iet gelukkiger zijn. We zien de beste versie van hem, zowel in als buiten de cockpit. Er is een geweldige dynamiek met Lando Norris en ik denk dat het team sterker is dan ooit sinds ik teambaas ben”, vertelt Stella tijdens de FIA-persconferentie in Montréal.

‘Verstappen staat centraal’

Ook Laurent Mekies verwacht niet dat Piastri naar Red Bull vertrekt. Volgens de Fransman beschikt het team momenteel over een sterk rijderduos met Max Verstappen en Isack Hadjar. “De keuze van de coureurs is op dit moment geen onderwerp voor ons. We hebben Max en hij hoeft zich aan niemand meer te bewijzen. Daarnaast doet Isack het heel goed. Hij is in zijn eerste races uitstekend omgegaan met een lastige auto en zit dicht bij Max”, vertelt Mekies tijdens een mediasessie in Canada.

Volgens Mekies hoeft Red Bull zich daarnaast geen zorgen te maken dat Verstappen samen met Gianpiero Lambiase naar McLaren vertrekt. “We maken daar weleens grappen over, maar ik maak me absoluut geen zorgen dat Max met GP meegaat. Hij vertelt ons dat hij gelukkig is bij Red Bull. Hij is betrokken bij iedere strategische beslissing en staat centraal in het project. We willen uiteindelijk hetzelfde: terugkeren naar een competitievere auto”, aldus Mekies.

LEES OOK: Piastri doorbreekt stilte over Red Bull-geruchten: ‘Voor mij is het nieuws’

‘Vullen met trofeeën’

Stella benadrukt dat McLaren de komende jaren vooral wil bouwen aan stabiliteit en succes. Ook de Italiaan zelf werd recent gelinkt aan Ferrari, maar volgens hem ligt zijn volledige focus op McLaren. “Een van de dingen waar ik het meest trots op ben, is dat we er in geslaagd zijn de vitrinekast in het McLaren Technology Centre weer te vullen met trofeeën. Voor mij is de missie heel duidelijk: die kast moet de komende jaren voller worden”, stelt Stella vastberaden.

De komst van Lambiase past daar volgens Stella perfect binnen die ambitie. McLaren wil namelijk de beste mensen uit de Formule 1 aantrekken. “De beste expertise en de beste leiders. Het feit dat GP voor McLaren heeft gekozen, zegt veel over de geloofwaardigheid van ons team. Ik wilde hem er heel graag bij hebben. in mijn rol als teambaas heb ik sterke mensen om me heen nodig. Het plan is voor ons heel duidelijk. Alle andere speculaties horen bij ‘silly season’”, besluit Stella.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.