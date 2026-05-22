Laurent Mekies benadrukt dat Max Verstappen met een grote glimlach terugkwam na de 24 uur van de Nürburgring. Mekies ziet in dat de Nederlander in veel aspecten van de autosport geïnteresseerd is, maar toch is Red Bull blij dat die race voorbij is. “Verstappen kwam terug met een brede glimlach, vol motivatie voor deze Grand Prix. Dat is waar het om draait”, vertelt Mekies.

Laurent Mekies kijkt tevreden terug op het avontuur van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen reed lange tijd aan de leiding, maar door een mechanisch probleem stond het team geruime tijd stil. Daardoor eindige Team Verstappen uiteindelijk als achtendertigste. Mekies geeft toe dat hij af en toe wegkeek wanneer Verstappen iets te veel risico nam. “We hadden afgesproken dat als hij iets te veel risico zou nemen, we de on-board camera zouden verbergen. Zo voelden we ons allemaal iets meer op het gemak”, vertelt Mekies tijdens een mediasessie in Canada.

‘Brede glimlach’

Mekies vindt het jammer voor Verstappen dat zijn team uiteindelijk naast de overwinning greep. Toch ziet hij vooral een tevreden Verstappen terugkeren na zijn avontuur op de Nordschleife. “Het was spectaculair. Hij heeft de overwinning op een haar na gemist, maar zijn snelheid was absoluut ongelooflijk. Hij kwam terug met een brede glimlach, vol motivatie voor deze Grand Prix. Dat is waar het om draait”, aldus de Fransman.

Verstappen geniet zichtbaar van andere autosportklassen en dat merkt ook de teambaas van Red Bull. Volgens Mekies liep de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan het raceweekend al enthousiast rond. “Hij weet dat hij ook andere vormen van racen wil doen. Het is geweldig dat hij zo verliefd is op de sport, op elk aspect ervan. Natuurlijk zijn we een beetje opgelucht als de race voorbij is en we weten dat hij weer onderweg is naar ons. Maar over het algemeen is het heel positief voor de sport, voor de autosport als geheel, voor Max en voor het team”, besluit Mekies.

