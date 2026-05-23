Max Verstappen rekent af met oud-coureur Juan Pablo Montoya. De viervoudig F1-kampioen kreeg de afgelopen tijd opvallend veel kritiek te verduren van de Colombiaan. Zo stelde Montoya onder meer dat Verstappen strafpunten en mogelijk zelfs een schorsing zou moeten krijgen vanwege zijn commentaar op de nieuwe reglementen. Het laat Verstappen koud, al verbaast hij zich er wel over dat iemand die volgens hem ‘zoveel onzin uitkraamt’ nog altijd een podium krijgt in de paddock.

Montoya haalde zich de afgelopen weken veel kritiek op de hals met een reeks stevige uitspraken over Verstappen. In een gastoptreden voor de BBC drong hij aan op hardere straffen en zelfs schorsingen voor de Nederlander. “Je moet respect tonen voor de sport”, vond hij. “Ik heb er geen problemen mee als een coureur de reglementen niet leuk vindt, maar er zouden consequenties moeten volgen wanneer je op deze manier over je beroep en je eigen sport spreekt.”

LEES OOK: Montoya pleit voor sancties na kritiek Verstappen: ‘Deel strafpunten uit’

Montoya vervult daarnaast een rol als commentator en analist bij F1TV. Tijdens de voorbije GP van Miami was hij opnieuw opvallend kritisch op Verstappen. Waar veel kenners – onder wie Martin Brundle – spraken van briljante stuurmanskunst van de Nederlander, oordeelde Montoya dat hij vooral geluk had gehad. “Noem je dat talent? Ik denk dat het puur geluk was”, zei hij over de openingsronde van de Red Bull-coureur.

‘Het boeit mij niet’

In gesprek met Telesport werd Verstappen gevraagd naar de kritiek van Montoya. “Ik weet niet wat zijn probleem is”, verzuchtte hij. “Ik kan ook heel weinig met iemand die zoveel onzin praat. Ik snap alleen niet dat zulke types worden betaald door FOM. Je wilt toch niet iemand in de paddock hebben die zoveel onzin uitkraamt? Ik denk dat het een gevalletje is van: ‘Ik roep wat anders dan iedereen, dan blijf ik relevant.’ Het boeit mij niet zoveel; het is zijn probleem. Ik leef mijn leven en laat me er niet door beïnvloeden.”

Verstappen bevestigde desgevraagd dat hij door zijn jarenlange ervaring in de topsport mensen goed kan inschatten. “Ja, soms kan ik mensen vrij makkelijk lezen. Iemand kan je een bepaald gevoel geven, goed of slecht. En zodra ik klaar ben met iemand, ben ik er ook echt klaar mee. Als iemand alleen maar dom kan kakelen en negatieve motieven heeft, heb ik het snel gezien.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.