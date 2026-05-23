Beelden van een onderonsje tussen Jos Verstappen en Toto Wolff baarde afgelopen week opzien; Verstappen senior bracht in de paddock in Canada een bezoek aan de Mercedes-teambaas. Het voedde verdere geruchten over een overstap van Max Verstappen naar de Silberpfeile, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies wil een nieuwe transferhype in de kiem smoren. Hij stelde dat dergelijke ontmoetingen ‘heel normaal’ zijn.

Jos Verstappen en Toto Wolff werden deze week in de hospitality-ruimte van Mercedes gespot. Een interessante ontmoeting, gezien de aanhoudende exit-geruchten rondom Max Verstappen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen inmiddels heeft bevestigd dat hij voorlopig nog geen afscheid neemt van de Formule 1, is het onduidelijk of hij zijn contract bij Red Bull zal uitdienen. De samenwerking loopt nog tot en met 2028, maar via speciale clausules kan deze voortijdig worden ontbonden.

‘Heel normaal’

Mercedes lonkte de afgelopen jaren al naar Verstappen, maar beide partijen kwamen nooit tot een deal. Dat maakt het op z’n minst opvallend dat Jos Verstappen en Toto Wolff nu samen in de paddock worden gespot. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was er echter snel bij om de ontmoeting te relativeren. “Hoe interessant het er van buitenaf misschien ook uitziet, ik denk niet dat hier speciale bedoelingen achter zaten”, reageerde hij nuchter tegenover de pers.

“Wij zijn zelf ook voortdurend in gesprek met Max en Jos”, voegde hij eraan toe. “Dan is het ook heel normaal dat zij af en toe met Toto om de tafel gaan zitten.” Mekies benadrukte ook dat Max Verstappen half mei nog uitkwam in een Mercedes-AMG GT3 tijdens zijn 24-uursdebuut op de Nürburgring. “Daarom denk ik niet dat hier meer achter zit.”

De afgelopen maanden was het nog maar de vraag of Verstappen überhaupt in de Formule 1 wilde blijven. Hij sprak zich zeer kritisch uit over de nieuwe F1-reglementen en hintte meermaals op een voortijdig vertrek. Inmiddels heeft hij bevestigd ook volgend jaar nog in de koningsklasse te rijden. “Max geeft veel om de Formule 1 en daarom spreekt hij zich hier zo duidelijk over uit”, verduidelijkte Mekies. “Hij wil dat de Formule 1 de absolute top van de autosport blijft. Hij wil kwalificaties waarin coureurs voluit kunnen pushen en auto’s waarmee je in de bochten echt op de limiet kunt rijden. Vanuit de FIA, FOM en de teams is er gelukkig veel bereidheid om naar oplossingen te kijken. Dat is volgens mij bemoedigend voor Max, en eigenlijk voor iedereen binnen de sport.”

Max Verstappen en Laurent Mekies in de Red Bull-garage (Red Bull Content Pool)

