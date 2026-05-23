Kimi Antonelli moest teamgenoot George Russell voor zich dulden tijdens de sprintkwalificatie voor de GP van Canada. De beide Mercedes-coureurs bezetten de eerste startrij, maar de Italiaan moest genoegen nemen met de tweede startplek. Volgens kenners is het weekend in Montreal een belangrijk ijkpunt voor Antonelli, die het kampioenschap hier nog verder naar zich toe kan trekken. De jonge WK-leider heeft wel vertrouwen in het nieuwste upgradepakket.

“Ik maakte een fout in de eerste sector”, reageerde Antonelli na afloop van de sprintkwalificatie tegenover Sky Sports. “Ik besloot meteen te pushen om optimaal gebruik te maken van de eerste ronde op de zachte banden, maar die waren nog te koud.” De winnaar van de laatste drie Grands Prix kreeg nog een tweede kans om zijn Mercedes op sprintpole te zetten, maar tevergeefs. “In mijn tweede poging heb ik de grip in de eerste sector niet goed benut.” Zodoende kwam hij zeven honderdsten tekort op Russell.

Goede start

“Ik sta alsnog op de tweede plaats en ik zit niet ver achter Russell; het verschil is niet groot”, vervolgde hij. “Gezien de ronde die ik heb gereden, mag ik dus best tevreden zijn. Eerlijk gezegd had ik het erger verwacht.” Op de tweede startrij staan de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, beiden snel en erop gebrand de Mercedessen te verschalken. Een goede start belooft dus essentieel te worden voor Antonelli, die de afgelopen maanden al veel plaatsen verloor in de openingsronden.

Om Antonelli op weg te helpen heeft Mercedes – dat een omvangrijk upgradepakket meenam naar Montreal – een aangepaste koppelingshendel op het stuur geïnstalleerd. “Tijdens de vrije training waren de starts zeker beter”, vertelde de 19-jarige coureur opgelucht. “Dat moeten we morgen in de race zien te benutten. Maar vooralsnog zijn de wijzigingen zeer positief te noemen.” Ook de rest van de aanpassingen stemde hem tevreden. “Alle updates lijken te werken. We zijn het nieuwe pakket nog aan het doorgronden, want de balans van de auto is enigszins veranderd. Maar alles lijkt goed te functioneren. Ik kijk uit naar de sprintrace.”

