Kimi Antonelli kijkt terug op een daverende seizoensstart. De 19-jarige coureur overklaste de afgelopen races zijn meer ervaren teamgenoot en gaat met een voorsprong van twintig WK-punten aan de leiding in het wereldkampioenschap. Ondanks zijn drie overtuigende zeges ziet oud-wereldkampioen Jenson Button nog duidelijke ruimte voor verbetering. Met name bij de starts valt er volgens de Brit nog veel winst te behalen voor Antonelli.

Volgens Button wordt Antonelli ‘onverslaanbaar’ zodra hij zich verbetert bij de starts. De statistieken ondersteunen die analyse. In alle zes de staande starts dit seizoen – inclusief twee sprintraces – verloor Antonelli telkens één of meerdere posities. Ook in Miami verliep het niet vlekkeloos: vanaf poleposition zakte hij terug naar de derde plaats, waarna hij profiteerde van de chaos rond de spin van Max Verstappen en de race uiteindelijk als tweede vervolgde, achter Charles Leclerc.

Beter starten

Mercedes nam na de sprint in Miami al deels de verantwoordelijkheid voor de slechte starts door te erkennen dat Antonelli verkeerde instellingen had gekregen, die later werden aangepast voor de Grand Prix. Dat verklaarde een deel van de inconsistentie, maar niet alles – en juist daar ziet Button ruimte voor groei bij de jonge Italiaan. “Hij is echt indrukwekkend”, aldus Button in een uitzending van Sky Sports. “Bij zijn eerste twee overwinningen kwam ook een beetje geluk kijken. Dat is niet erg; dat hebben we als coureurs allemaal nodig. Het is duidelijk dat hij daarvan profiteerde én tegelijkertijd zijn snelheid heeft laten zien.”

In Miami was het echter volledig de verdienste van Antonelli dat hij zijn derde zege behaalde, oordeelt Button. “Hij stond aanvankelijk een beetje onder druk, maar hij vocht zich erdoorheen en zijn snelheid aan het einde van de race was extreem indrukwekkend.” De jonge Mercedes-coureur is volgens Button echter nog niet het complete plaatje. “Ik denk dat er nog veel ruimte is voor verbetering in zijn races”, besloot hij. “Hij heeft moeite met de starts en verliest in vrijwel elke race plaatsen. Maar zodra hij dat eenmaal onder de knie heeft, wordt hij onverslaanbaar.”

