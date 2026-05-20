Nelson Piquet Jr. maakt zich nu al grote zorgen over de toekomst van George Russell. Laatstgenoemde werd in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen naar voren geschoven als titelfavoriet, maar in de openingsraces was het teamgenoot Kimi Antonelli die de show stal. Tijdens de aankomende GP van Canada – een race die Russell normaal gesproken goed ligt – is het erop of eronder, voorspelt Piquet Jr.

Op basis van de verwachtingen rond 2025 en de beloofde competitiviteit van Mercedes gold Russell vooraf als de grote favoriet. Na vier races is het echter Antonelli die het klassement aanvoert. De jonge Italiaan won drie races op rij en lijkt onstuitbaar in de dominante W17. Richting Canada bedraagt het verschil tussen beide Mercedes-coureurs twintig WK-punten. In de podcast Pelas Pistas legde Piquet Jr. uit dat Russell aanvankelijk in een comfortabele positie verkeerde bij Mercedes, maar dat hij sinds de komst van Antonelli plotseling vol aan de bak moet.

De Britse coureur kwam in 2022 naast Lewis Hamilton terecht, op papier de succesvolste F1-coureur aller tijden. “Als je achter Hamilton eindigt, is dat prima”, legde Piquet Jr. uit. “We hebben het immers over Hamilton. En als je hem verslaat, is dat geweldig. Dus toen Russell bij het team kwam, zat hij echt in een win-winsituatie. Hij kreeg de ruimte om zich te bewijzen. Maar nu wordt hij uitgedaagd door een jongen die nog niet eens zijn rijbewijs had toen hij doorstroomde naar de Formule 1.”

Beslissend Montréal

Volgens Piquet Jr. opereert Russell nog altijd op een vergelijkbaar niveau als bijvoorbeeld Leclerc, Verstappen, Hamilton en Alonso. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat er mogelijk een moeilijke periode aanbreekt voor de Brit. “Dit zou het begin van het einde kunnen zijn”, aldus de Braziliaan. “En als ik ‘het einde’ voor Russell zeg, moeten we niet vergeten dat hij nog steeds een van de vier of vijf beste coureurs in de Formule 1 is, naast Leclerc, Max, Hamilton en Alonso.”

Met die gedachte richtte Piquet Jr. zich op Montréal. “Je kunt nog zo’n goede coureur zijn, maar op een stratencircuit maakt zelfvertrouwen vaak het verschil. Misschien gaat dat hier een rol spelen. Het verschil met Antonelli is inmiddels zo groot geworden dat ik me zorgen maak over de toekomst van Russell.”

