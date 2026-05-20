Mercedes neemt tijdens de Grand Prix van Canada het eerste grote updatepakket van het seizoen mee, maar teambaas Toto Wolff wil de verwachtingen voorlopig temperen. Waar verschillende teams in Miami al nieuwe onderdelen introduceerden, besloot de Duitse renstal te wachten tot Montréal. “We weten dat het pas performance is, als het ook daadwerkelijk op de baan wordt geleverd”, aldus Wolff.

Toto Wolff benadrukt dat Mercedes moet reageren op de stappen die concurrenten de afgelopen weken hebben gezet. Volgens de Oostenrijker biedt de reeks races richting de zomerstop echter nog genoeg kansen om terrein te winnen. “Onze concurrenten hebben in Miami een stap gezet en wij moeten reageren. Met zeven Grands Prix in tien weekenden voor de zomerstop krijgen we volop kansen om momentum op te bouwen. We gaan naar Canada om weer in een normaal raceritme te komen”, vertelt Wolff tijdens een voorbeschouwing op het weekend in Montréal.

‘Niet overenthousiast’

Mercedes liet voorafgaand aan het weekend in Miami al weten dat een groter updatepakket pas tijdens de Grand Prix van Canada geïntroduceerd zou worden. Toch wil Wolff nog geen conclusies verbinden aan de nieuwe onderdelen. “We brengen ons eerste updatepakket van het jaar mee, maar we weten dat performance pas performance is als het ook daadwerkelijk op de baan wordt geleverd”, aldus Wolff.

Volgens Wolff is het bovendien nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de titelstrijd. “Hoewel we al halverwege mei zitten, zijn we pas vier races onderweg. Er ligt nog een lang seizoen voor ons en hoewel dit een belangrijk weekend is, gaat het geen kampioenschappen beslissen”, geeft de teambaas aan. Om die reden wil de Oostenrijk vooral de rust binnen het team bewaren. “We blijven in balans, blijven leren en proberen elk weekend zo goed mogelijk uit te voeren. We raken niet overenthousiast als het goed gaat en zakken ook niet weg als het tegenzit. Dat geldt voor onze coureurs net zo goed als voor de rest van het team”, aldus Wolff.

