Christian Horner heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull van zich laten horen. De oud-teambaas spreekt van ‘onafgemaakte zaken’ in de Formule 1, en steekt zijn ambitie om terug te keren naar de koningsklasse niet onder stoelen of banken. Al zijn er aan een potentiële comeback van Horner wel een paar voorwaarden verbonden: ‘Ik kom alleen terug voor iets waarmee ik kan winnen’.

Christian Horner werd in juli 2025 – daags na de GP Groot-Brittannië – ontslagen als teambaas bij Red Bull. Hoewel het team toentertijd geen reden gaf voor het vertrek van de Brit, vielen de resultaten van de Oostenrijkse renstal tijdens de eerste helft van het 2025-seizoen tegen. Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies.

De geruchten over een eventuele terugkeer van de Brit naar de Formule 1 begonnen vrijwel meteen. Horner werd onder meer gelinkt aan Alpine en Aston Martin. Zelf spreekt hij van ‘onafgemaakte zaken in de Formule 1’ in zijn eerste gesprek met de media sinds zijn ontslag. “Ik heb het gevoel dat ik nog iets af te maken heb in de Formule 1”, zei Horner op de European Motor Show in Dublin, zoals geciteerd door The Guardian. “Het is niet afgelopen zoals ik had gewild.”

Toch benadrukt Horner meteen dat hij niet ‘zomaar terugkomt’ naar de koningsklasse. “Ik kom alleen terug voor iets waarmee ik kan winnen”, vervolgt de oud-teambaas. “Ik wil niet terug naar de paddock, tenzij ik iets te doen heb. De sport mis ik wel; ik mis de mensen, ik mis het team dat ik heb opgebouwd. Ik heb 21 ongelooflijke jaren in de Formule 1 gehad. Het was een geweldige tijd, waarin ik veel races en kampioenschappen heb gewonnen en met een aantal fantastische coureurs, ingenieurs en partners heb gewerkt.”

‘Geen ingehuurde kracht’

Eerder ging al het gerucht dat investeerders van Alpine, Otro Capital, bereid zouden zijn om hun aandelen in het Franse team aan Horner te verkopen. Hoewel de Brit daar niks over zegt, bevestigt hij dat hij geen toekomst als ‘ingehuurde kracht’ in de Formule 1 meer voor zich ziet. “Ik hoef niet terug te gaan. Ik zou mijn carrière nu kunnen beëindigen. Dus ik zou alleen teruggaan voor de juiste kans om met geweldige mensen te werken, en om te werken in een omgeving waar mensen willen winnen en dat verlangen delen. Ik zou liever een partner zijn dan alleen maar een ingehuurde kracht, maar we zullen zien hoe het loopt. Er is geen haast. Ik hoef niets te doen”, besluit Horner.

