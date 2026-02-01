Fernando Alonso is tevreden na zijn eerste echte testdag in de AMR26. De Spanjaard reed voor het eerst in de 2026-bolide van zijn team Aston Martin tijdens de laatste dag van de shakedown in Barcelona. Echter waren niet alleen de ogen van de concurrentie gericht op de eerste bolide van de Britse renstal ontworpen door Adrian Newey, terwijl Alonso 61 keer over de start-finishlijn reed. ‘Iedereen in het team kijkt ook naar hem’, onthult de tweevoudig wereldkampioen.

Aston Martin was het laatste team dat arriveerde in Barcelona – van de renstallen die gebruik maakte van de eerste shakedown van het seizoen – maar dat maakte de spanning rondom het langverwachte debuut van de AMR26 op donderdag er niet minder om. Eerder meldde de renstal al slechts twee van de drie toegestane dagen op Circuit de Barcelona-Catalunya te gebruiken, maar ook op de donderdag reed Lance Stroll maar vijf rondes in de AMR26.

LEES OOK: Barcelona F1-test | Mercedes snelste, Aston Martin debuteert AMR26 in laatste uur

Fernando Alonso maakte echter op vrijdag – de laatste testdag – een hoop goed door 61 rondes neer te zetten. De Spanjaard was daarom ook zeer tevreden na zijn eerste kilometers in de nieuwe bolide. “Ik had er zeker zin in om na de winter weer in de auto te zitten. Voor ons was het de eerste echte dag”, vertelt de Spanjaard aan de aanwezige media. “Ik weet dat sommige teams begin januari filmdagen hebben gehouden als shakedowns en daarna nog de hele week hier in Barcelona hadden, maar voor ons was het echt de allereerste dag. Meer dan zestig ronden en de auto reageert goed, dus de eerste dag is achter de rug en er volgen er nog meer.”

Newey

Toch kwam de late aankomst van Aston Martin in Barcelona niet helemaal als een verrassing. De AMR26 is de eerste bolide van de Britse renstal ontworpen door Adrian Newey. De Britse topontwerper staat erom bekend tot op het laatste moment het ontwikkelingsproces van een nieuwe auto door te willen zetten. “Ik denk dat iedereen supergemotiveerd is als we (Newey, red.) in de garage zien terwijl hij alle details regelt”, aldus Alonso. “Ik zie alle monteurs, hun gezichten, iedereen kijkt naar hem – in een poging iets op te vangen wat hij misschien over de auto heeft gezegd of wat hij wil verbeteren. Hij leert ons altijd iets.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.