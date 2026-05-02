Het lek bij Aston Martin is voorlopig nog niet boven water, zo bewezen Fernando Alonso en Lance Stroll tijdens de sprintkwalificatie voor de GP van Miami. Laatstgenoemde verremde zich in de laatste sector en kon daardoor geen tijd neerzetten in SQ1. Alonso kreeg wél een ronde op het bord, maar eindigde stijf onderaan. Ook in de Formule 2-kwalificatie – die eerder op vrijdag plaatsvond – zou hij met deze tijd achteraan zijn geëindigd.

Beide Aston Martin-bolides kampten vrijdag met blokkerende voorwielen, waardoor zowel Stroll als Alonso er niet in slaagde om een competitieve tijd neer te zetten. De Canadees schoot rechtdoor in de uitloopstrook van bocht zestien en keerde met remproblemen terug naar de pitstraat. Fernando Alonso kon zijn snelle ronde wél afmaken, maar die werd ongeldig verklaard wegens het overschrijden van de baanlimieten. Voor hem bleef een tijd van 1:41.311 over, goed voor de laatste plaats. De tweevoudig wereldkampioen was bijna tien seconden langzamer dan Valtteri Bottas, de eerstvolgende afvaller.

F2-snelheden

Misschien nog pijnlijker: Alonso was zelfs langzamer dan het volledige F2-veld. Kush Maini was namens ART Grand Prix de snelste in de juniorklasse met een ronde van 1:39.888. Cian Shields was de langzaamste F2-coureur, maar noteerde met 1:41.157 nog altijd een tijd die bijna twee tienden sneller was dan die van Alonso. Het enige lichtpuntje voor de Spaanse veteraan? De trillingsproblemen die Aston Martin in de openingsraces teisterden, waren aanzienlijk verminderd.

“Er waren minder trillingen dan in Japan en tijdens de eerste races”, verklaarde hij na afloop. “Er zijn enkele aanpassingen aan de motor gedaan. Wat betreft onze prestaties hebben we echter niets veranderd, dus we lopen waarschijnlijk nog steeds ver achter op de rest.” Het gat dreigt alleen maar groter te worden, nu andere teams met omvangrijke upgradepakketten naar Miami zijn gekomen. “Zij hebben hun auto sinds Japan verbeterd, terwijl wij ons vooral op de betrouwbaarheid hebben gericht”, verzuchtte Alonso. “Qua pure snelheid komen we nog altijd tekort.”

