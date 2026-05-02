Fred Vasseur springt in de bres voor de huidige F1-reglementen en de vernieuwde focus op energiebeheer. Veel racefans klaagden tijdens de eerste drie races over de kunstmatige inhaalacties. Door de nieuwe overtake-modus was er vaak sprake van ‘jojo-racen’, waarbij coureurs een verloren positie direct konden terugwinnen met behulp van een elektrische boost. Vasseur vindt DRS, de voorloper van deze technologie, echter veel kunstmatiger.

Waar sommige fans het nieuwe duwen en trekken in de Formule 1 vermakelijk vinden, klinkt er ook veel kritiek op deze manier van racen. Ook Max Verstappen en Lando Norris behoren tot de critici. Zo was de Nederlander in Japan continu aan het ‘jojo-racen’ met Pierre Gasly. Toen de Fransman hem voor de zoveelste keer op het rechte stuk passeerde, zwaaide Verstappen gefrustreerd met zijn hand vanuit de cockpit. “Je kunt gewoon niet inhalen. Nou ja, je kunt wel inhalen, maar dan heb je op het volgende rechte stuk geen accu meer”, legde hij na afloop uit. “Dus ik dacht: ‘Tot ziens!'”

Fred Vasseur waarschuwt echter dat men niet te kritisch moet zijn op de nieuwe reglementen. Tijdens de FIA-persconferentie in Miami sprak hij de aanwezige media stevig toe. “Ik zou minder hard oordelen over het spektakel van de eerste drie evenementen”, verklaarde hij. “Eerlijk gezegd hebben we goede races gehad, met veel inhaalmanoeuvres.” De Ferrari-teambaas betoogde bovendien dat de nieuwe inhaaltechnieken minder kunstmatig zijn dan DRS. “Je kunt zeggen dat het misschien een beetje kunstmatig is, maar voor mij is het veel minder kunstmatig dan DRS”, vervolgde Vasseur. “Toen was het simpelweg een kwestie van op een knop drukken. Tegenwoordig draait het om energiebeheer en komt het aan op de coureurs en het team. Het is helemaal niet kunstmatig.”

“Natuurlijk moeten we het systeem nog verfijnen en aanpassen”, voegde de Fransman eraan toe. “Gelukkig heeft de FIA ons de mogelijkheid gegeven om na elk evenement te overleggen en het systeem te verbeteren. Het is niet makkelijk om dat tijdens het seizoen te doen, maar ik denk dat we hier allemaal aan willen meewerken. Wat de toekomst betreft hebben we verschillende opties op tafel liggen. Ik denk dat het binnenkort tijd is om die te bespreken.” Volgens Engelse bronnen moet er in de komende weken uitsluitsel komen over het F1-motorreglement voor 2027.

