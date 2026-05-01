De komende weken moet er uitsluitsel komen over het F1-motorreglement voor 2027, zo melden Engelse bronnen. Na de gemengde reacties op de huidige generatie krachtbronnen zijn de gesprekken in een stroomversnelling geraakt, waarbij zowel korte- als langetermijnaanpassingen worden overwogen. Een van de meest besproken voorstellen is een verschuiving naar een verdeling van 60/40 tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving.

De tijd dringt echter, want een dergelijke wijziging heeft verstrekkende gevolgen. Een krachtigere verbrandingsmotor – mogelijk van circa 530 naar 600 pk – zou leiden tot een hoger brandstofverbruik en dus een grotere brandstoftank vereisen. Dat betekent automatisch ingrijpende aanpassingen aan het ontwerp en de afmetingen van de auto’s. Bovendien moet een voorstel als dit worden goedgekeurd via een gekwalificeerde meerderheid: minimaal vier van de vijf motorfabrikanten moeten instemmen.

Achter de schermen wordt volop gelobbyd, maar officiële standpunten blijven vooralsnog uit. Volgens geluiden uit de paddock zouden Honda en Red Bull voorstander zijn van de wijziging, terwijl de posities van Ferrari en Audi nog onduidelijk zijn. Mercedes lijkt minder enthousiast, maar zou bij voldoende steun van concurrenten mogelijk toch mee moeten bewegen. Mocht een akkoord uitblijven, dan blijft de huidige motorformule grotendeels intact en beperkt de Formule 1 zich tot kleinere aanpassingen. De komende weken worden daarmee bepalend voor de technische koers van de sport.

