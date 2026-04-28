De FIA heeft haar standpunt betreft het volgende F1-motorreglement alvast duidelijk gemaakt. Hoewel de huidige regels binnen de koningsklasse nog altijd een geliefd discussiepunt zijn in de paddock, kijkt het bestuursorgaan alvast vooruit naar de volgende reglementen voor 2031. De FIA benadrukt alvast dat het weigert ‘gegijzeld’ te worden door ‘autofabrikanten die besluiten al dan niet deel uit te maken van onze sport’.

Er is nog altijd veel discussie over de huidige reglementen binnen de Formule 1. Toch richt de FIA zich ook alweer op de volgende reglementscyclus. Vanuit het bestuursorgaan bestaan er namelijk zorgen over hoeveel invloed de motorleveranciers kunnen uitoefenen op het volgende reglement. Deze zou vanaf 2031 van kracht moeten gaan.

FIA-topman Nikolas Tombazis, directeur van de eenzitters binnen het bestuursorgaan, wees al op een ingrijpende verandering in de bredere autosector sinds de huidige regels voor het eerst werden vastgesteld. “Nou, allereerst is het waar dat het politieke landschap is veranderd,” zei hij in een mediasessie afgelopen maandag. “En toen we destijds de huidige regelgeving bespraken, vertelden de autofabrikanten, die hier nauw bij betrokken waren, ons dat ze nooit meer een nieuwe verbrandingsmotor zouden maken. Ze zouden deze motors geleidelijk uitfaseren en tegen een bepaald jaar volledig elektrisch zijn, bijvoorbeeld. Dat is duidelijk niet gebeurd.”

‘Geen gijzelaars van autofabrikanten’

Hierdoor is de FIA al in een vroeg stadium gaan nadenken over hoe de volgende motorformule voor de F1 eruit zou kunnen zien. Volgens Tombazis is het vooral belangrijk voor het bestuursorgaan dat de koningsklasse niet wordt blootgesteld aan de wisselende toezeggingen van de motorfabrikanten. “We moeten de sport in de toekomst wel degelijk beschermen tegen de mondiale macro-economische situatie,” zei hij. “Dat betekent dat we niet de gijzelaars mogen worden van autofabrikanten die besluiten al dan niet deel uit te maken van onze sport.”

De FIA-topman benadrukte dat het aantrekken van fabrikanten wel belangrijk blijft. Dit mag echter niet ten koste gaan van de onafhankelijkheid van de sport. “We willen absoluut dat ze deel uitmaken van onze sport. Daarom hebben we zo hard gewerkt om nieuwe fabrikanten aan te trekken”, vervolgde hij. “Maar we kunnen ons ook niet in een positie bevinden waarin we plotseling kwetsbaar worden als zij besluiten dat ze niet willen meedoen.”

