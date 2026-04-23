De FIA heeft aangekondigd de eerste vrije training van de GP Miami te verlengen met dertig minuten. In plaats van het gebruikelijke uurtje krijgen teams dan negentig minuten de tijd om de bolides te testen. Het besluit van de FIA is geen overbodige luxe voor de teams. Het bestuursorgaan voerde afgelopen maandag nog F1-regelwijzigingen door.

De F1-regelwijzigingen vanuit de FIA traden afgelopen maandag met onmiddellijke ingang in werking, waardoor de GP Miami het eerste raceweekend wordt met het aangepaste reglement. Daarnaast is het raceweekend in Florida ook een sprintweekend. Om de teams en coureurs tegemoet te komen, verlengt het bestuursorgaan, ‘na overleg met de belanghebbenden’, de eerste vrije training met dertig minuten. De sessie vindt nu van 12:00 uur tot en met 13:30 uur lokale tijd plaats. Nederlandse fans kunnen de actie live van 18:00 uur tot en met 19:30 uur volgen.

